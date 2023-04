Fortsat oprør i udkanten af Thy

DEBATINDLÆG: I årtier har områderne Nordthy/Hannæs mod syd og Vester Hanherred mod nord kæmpet mod hinanden, men også med hinanden, når der kom trusler udefra.

Den seneste er en lukning af skolerne i Vesløs og Østerild for at kommunen kan finde nogle få millioner kroner til kommunekassen.

Vi har henvist til, at det blot kræver nogle få 10’dele procent fra én af skatteopkrævningerne for at finde pengene. Vi er i denne sammenhæng otte lokale borgerforeninger på Hannæs, som området i dag bliver kaldt.

Vi har valgt at stå op mod den rapport, som embedsmændende har udformet efter et ønske fra politikerne og gøre det med konstruktive forslag.

Det er også underligt, at kommunen vælger at lukke netop de skoletilbud, som betyder, at der findes unge familier, som flytter til området.

Kommunens forsvar er, at der kan indsættes busser, men beregningerne viser, at det bliver dyrt at sende busser på vejene fra klokken seks om morgenen og sikre SFO til børnene, inden de skal hjem igen. Og det betyder ikke mindst et meget mindre aktivt fritidsliv eller mulighed for fritidsjob.

Kommunens rapport henviser også til, at der kommer færre børn i skolerne. Foreningsgruppen mener, at den aktive bosætningspolitik og partnerskabsaftale, som Thisted Kommune står for, bør gøres aktiv og ikke kun være tom snak.

I øvrigt har fødselstallet - bortset fra et par Corona år - ligget nogenlunde stabilt gennem mange år i det berørte område. Også i 2023 tegnes der et billede af et stabilt fødselstal samt en masse unge, der blot afventer, hvor de skal bo. Nemlig der, hvor der er en skole.

Thisted Kommune holder sig til 130 elever som minimum for en skole, mens andre skoler i kommunen klarer sig fint med 70.

Der er frist til 24. maj for at komme med høringssvar til rapporten og aktionsgruppen i Hannæs/Nordthy er i fuld gang med at samle endnu mere viden og data.

Vi vil fastholde, at vi kommer med konstruktive løsninger og faktuel baggrundsviden.

Gruppen mener, at det er en utopi at tro, at alle nuværende folkeskoleelever fra de berørte skoler, vil følge kommunens opfordring.

Det betyder, at kommunen går imod sin egen ide om, at Thy er et godt sted at bo og de unge, der de sidste par år er flyttet til egnen.

Thisted Kommune bør sikre, at ethvert område bør rumme en folkeskole og sikre, at Hannæs/Nordthy også har en værdi, og at borgerne ikke som nu føler sig udenfor fællesskabet med det øvrige Thy.