Forvent kø på vejene: Tusindvis af cykelfans vil til Glyngøre for at fejre Vingegaard

GLYNGØRE:Når Jonas Vingegaard torsdag eftermiddag vender hjem til Glyngøre sammen med sin kæreste Trine og datter Frida, så forventes det, at mindst 10.000 mennesker vil stå klar til at hylde Tour de France-vinderen i gaderne og på byens stadion. Frivillige fra byen har sammen med Skive Kommune planlagt en kæmpe folkefest, som blandt andet byder på optog gennem byen, musik, taler og gratis gulerodskage.

Arrangørerne regner med, at Jonas Vingegaard og hans familie ankommer til Glyngøre cirka klokken 15. Planen er, at de skal køre en runde gennem byen med en flok cyklende børn iklædt gule t-shirts og vinger i spidsen. Ved havnen vil flere cyklister slutte sig til optoget, som derfra går op til stadion, hvor festen fortsætter.

Blandt cyklisterne vil være en flok fra Thy Cykle Ring, der iført klubbens grønne trøjer torsdag vil cykle fra Hillerslev til Glyngøre for at deltage i hyldesten af det tidligere klubmedlem. Det er nogle af klubbens gamle medlemmer, der har arrangeret denne cykeltur.

Skive Kommune opfordrer i det hele taget de gæster, der har mulighed for det, til at ankomme på cykel, for kommunen forudser risiko for trafikalt kaos i den lille limfjordsby torsdag eftermiddag. Samme bekymring har Midt- og Vestjyllands Politi, der onsdag lagde et opslag op på politiets hjemmeside, hvor man opfordrer folk til at køre i god tid og huske både vand og tålmodighed, hvis de vil til Glyngøre for at fejre Vingegaard.

"Forvent, at der kan være kødannelser på vej ind og ud af byen", lyder det blandt andet.

Politiet oplyser i øvrigt, at den rute, som eftermiddagens optog benytter, vil blive ensrettet, og det samme gælder den rute i byens sydlige udkant, hvor der vil køre shuttlebusser fra parkeringsarealer ind mod stadion og retur.

Både politi og hjemmeværnsfolk vil være til stede for at hjælpe med at afvikle trafikken.

På stadion vil der være taler ved Skive Kommunes borgmester Peder Christian Kirkegaard og provst Susan Aaen, Glyngøre, som er med i den lokale arrangørgruppe. Desuden kommer forfatter og cykelekspert Jørgen Leth og medvirker i en samtale med Jonas Vingegaard på scenen.

For at sikre, at de tusindvis af tilskuere kan se, hvad der foregår, har frivillige de seneste dage været i sving med motorsave for at fælde nogle af de træer, der adskiller fodboldbanerne.

Sevel Bageri er i øvrigt i fuld gang med at bage en hele 18 kvadratmeter stor gulerodskage, som skal serveres for deltagerne ved festen - gulerodskage er efter sigende Jonas Vingegaards favorit.