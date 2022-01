Fra fjerde sal på Østerbro til fjordudsigt i Thy: Louise og Jonas vinker farvel til storbylivet

VORUPØR:Mens de gråblå skyer trækker sammen til regn på decemberhimlen udenfor, holder Louise og Jonas Foged Holm varmen i den lille hytte på Vorupør Camping, hvor de tilbringer deres hvedebrødsdage sammen med datteren Vilma.

Efter nytår skifter de storbylivet og deres 3-værelses lejlighed på Østerbro i København ud til fordel for Thy, hvor de flytter ind i en villa på 260 kvm i Thisteds østlige del.

Louise Foged Holm kommer fra Hillerslev, og Jonas Foged Holm kommer fra Mors, så de er vel nærmere at betegne som ”tilbageflyttere” end tilflyttere.

- Men jeg kan godt mærke, at når jeg går en tur i gågaden, så er der ikke længere så mange, jeg kender, siger Louise Foged Holm.

Hun flyttede til Aarhus for at læse psykologi på universitetet, da hun var i sine tidlige 20’ere. Da hun havde afleveret sit speciale fik hun job i København, hvor hun har boet de seneste fem år, fire af dem sammen med Jonas Foged Holm.

De to mødtes første gang på Handelsskolen i Thisted, hvor Jonas Foged Holm gik i klasse med Louise Foged Holms storesøster.

Dengang blev bekendtskabet ikke til mere, men da de nogle år senere stødte ind i hinanden igen, opstod der sød musik.

Parret nød hvedebrødsdagene i Vorupør sammen med lille Vilma.

Lørdag 18. december blev de viet i Tved Kirke, med efterfølgende festligholdelse i Kassehuset i Glyngøre. Corona til trods:

- Vi stod og så pressemødet fredag d. 17. og krydsede fingre for, at vi stadig kunne gennemføre. Det kunne vi heldigvis, men vi tog vores forholdsregler og accepterede selvfølgelig, hvis nogle af gæsterne ikke var trygge ved at møde op, siger Jonas Foged Holm, mens han løfter lille Vilma op på knæet.

Datteren er en af de tungtvejende katalysatorer til, at forældreparret traf beslutningen om at komme hjem.

Københavner-lejligheden på fjerde sal, uden altan eller elevator, viste sig at være knap så børnevenlig.

- Under corona har vi især følt, at vi var langt væk fra alle, og vi ville gerne tættere på familien. Efter, vi havde fået Vilma, var næste skridt at finde nogle rammer, som kunne passe til livet som børnefamilie, siger Jonas Foged Holm og fortsætter:

- Jeg trængte til at få lidt mere luft omkring mig. Vi kiggede kortvarigt på mulighederne i København, men vi kunne hurtigt se, at vi ikke kunne få det indfriet, som vi gerne ville. Da vi tog beslutningen og begyndte at kigge efter hus i Thy, kunne vi straks se, at det beløb, vi kunne låne i København, kunne vi komme langt for i Thisted.

Louise Foged Holm nikker.

- Vi har fået vores drømmehus, i første række ned mod fjorden. At kunne stå og drikke en kop morgenkaffe, mens man kigger ud over fjorden, er noget af det, vi har drømt om, siger hun og fortsætter:

- Jeg er ellers gennemført storbymenneske, og jeg havde forsvoret, at jeg nogensinde skulle flytte tilbage til Thy, men nu er prioriteterne blevet anderledes.

At have begge sider af familien tæt på har været afgørende for deres beslutning.

- Jeg har hele tiden tænkt, at hvis vi skulle bo noget som helst andet sted, så skulle det være i Thy, siger Louise Foged Holm og uddyber:

- Vi ville gerne sikre, at Vilma får en relation til sine bedsteforældre, for vi har været meget langt væk. Jonas fik tilbudt et job, og jeg gik med en idé om, at det kunne være fedt at komme til Thisted og starte noget selv, siger hun.

Jonas Foged Holm, der i en årrække har arbejdet i Feriepartner-koncernen, er tiltrådt i en stilling som salgschef hos Feriepartner Thy, mens Louise Foged Holm efter nytår starter psykologpraksis på Toldbodgade i Thisted.

Louise Foged Holm arbejder med metakognitiv terapi, som er en metode indenfor psykologi. Hun bliver den eneste psykolog i Thy, der er certificeret af ophavsmanden Dr. Adrian Wells fra Manchester i England:

- I modsætning til ”almindelig” kognitiv terapi, hvor man arbejder på at ændre patientens negative tanker, så arbejder metakognitiv terapi ud fra den tese, at det ikke er tilstedeværelsen af negative tanker, som gør os syge, men i stedet den tid vi bruger på at bearbejde og bekymre os om de negative tanker, forklarer Louise Foged Holm.

Hun har allieret sig med Center for Metakognitiv Terapi (Cektos) under klinikchef Pia Callesen om at åbne klinikken i Thisted.

Cektos har i forvejen klinikker i Næstved, Aarhus og København, og hvis afdelingen i Thisted følger eksemplet fra de tre andre klinikker, kan Louise Foged Holm se frem til at få kolleger inden længe.

- Jeg tror, det betyder noget, at jeg ikke bare er en psykolog fra København, som kommer til Thy, men at jeg er født og opvokset her og kender til det at bo her. Jeg er stadig ’bare’ Louise fra Hillerslev, siger Louise Foged Holm, der kommer til at udbyde både individuelle forløb og gruppeterapi.

- Jeg tror, metakognitiv terapi passer godt til thyboerne. Hvis man for eksempel tager gruppe-terapi, så behøver man ikke sidde og dykke ned i en masse intime detaljer for at få noget ud af metakognitiv terapi, forklarer hun.

Inden arbejdet kan gå i gang er der dog en hel del praktiske ting, der skal være på plads. Oveni bryllupsfest, hvor parret selv stod for at arrangere alt fra borddækning til catering, er der også lige en klinik, der skal indrettes, og et flyttelæs, der skal pakkes og køres:

- Efter nytår tager vi tilbage til København og begynder at pakke lejligheden ned. 15. januar kommer flyttebilen, og klinikken holder første åbningsdag allerede 17. januar, siger Louise Foged Holm.