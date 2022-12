Fra gylle til gas: Ny kilde til lokal grøn energi

THISTED:Gennem en årrække er der talt om muligheden af at etablere biogasanlæg i Thisted Kommune, men nu kommer der handling bag ordene.

Lige nu er to biogas-projekter på vej mod at blive realiseret. Det ene omfatter et helt nyt anlæg ved Elsted, det andet omfatter udbygning af et eksisterende gårdbiogasanlæg ved Skinnerup. Realiseres begge projekter som beskrevet, kan de tilsammen årligt oparbejde op mod 900.000 tons gylle til 37,5 mio. kubikmeter biogas, mere end det samlede forbrug af naturgas i Thisted Kommune i 2021.

Kommunens udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik har på ugens møde indstillet, at kommunalbestyrelsen sender begge projekter i fire ugers offentlig høring.

- Her og nu står vi med to konkrete biogasprojekter, men jeg håber, at vi kommer til at realisere yderligere to, et i den sydlige del af kommunen og et i den nordlige, siger udvalgsformand Jens Kr. Yde (K).

Han tilføjer, at biogasprojekterne i Elsted og Skinnerup begge er med til at sikre, at nogle af de initiativer, der beskrives i Klimaalliancen Thy's rapport "Klimavisioner i Thy" begynder at blive konkrete.

-Vi har gennem en årrække skulket lidt, når det gælder udnyttelse af den biomasse, der er tilgængelig i kommunen. Nu kommer vi med, både fordi vi har leverandørerne af den biomasse, der skal bruges i anlæggene, interessenter som vil investere i dem og aftagere til den grønne gas, de skal producere. Nu skal vi have plandelen på plads. Det er der brugt mange ressourcer på, også i kommunen, siger Jens Kr. Yde.

Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S står bag planerne om anlægget i Elsted, og det samarbejder med ejeren af et eksisterende biogasanlæg i Skinnerup om en udbygning af anlægget.

- Jeg har svært ved at forestille mig, at der er modstand mod anlæggene. Elsted har længe været udpeget til et biogasanlæg, og i Skinnerup taler vi om udbygning af et eksisterende anlæg, siger Jens Kr. Yde.

Realiseres de to anlæg som planlagt, vil de være et væsentligt bidrag til at levere på den grønne dagsorden i Thisted Kommune.

- De vil bidrage til at fortrænge en stor mængde fossile brændsler og vil levere levere lokalt produceret grøn energi til stabile priser og øge vores uafhængighed af naturgasleverancer, som vi har set let kan påvirkes og blandt andet Putins luner, siger Jens Kr. Yde.