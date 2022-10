Fra knoldespark til division: Lokal fodboldhistorie i mange detaljer

THISTED:Bogen starter med et kort afsnit om fodboldspillets oprindelse: Om at vikingerne i England vistnok sparkede til deres fjenders hoveder, efter at de var blevet skilt fra kroppen. Og at Australiens oprindelige befolkning legede med bolde, fremstillet af skindet fra kænguruer og pungrotter.

Men ellers er det fodboldens historie i Thisted, det handler om i "Fra Limfjorden til Lerpytter", skrevet af Tage Vestergaard, tidligere journalist og gymnasielærer med baggrund i Hundborg.

Det er blevet til en særdeles detaljerig skildring, godt 300 sider med en del illustrationer, men først og fremmest rigtig mange ord om den lokale fodboldhistorie. En historie, som begyndte med, at en vis løjtnant Hansen i 1896 tog en fodbold med til Thisted, og som slutter med Thisted FC's mere eller mindre succesfulde erfaringer med divisionsfodbold i det nye årtusinde.

Gifte damer mod ugifte

I 2017 gik det så godt, at de mandlige fodboldspillere i Thisted FC kunne snuse til superligaen. Kvinderne lod sig ikke nøje med at snuse, men kvalificerede sig til landets bedste fodboldliga i 2018. Og Tage Vestergaards bog rummer også et fyldigt kapitel om den kvindelige fodboldhistorie. Den går faktisk helt tilbage til 1933, hvor der i Thisted blev arrangeret en damefodboldkamp mellem gifte og ugifte. Det var de ugifte, der gik af med sejren.

Selv har han været været med på sidelinjen, siden han som 10-årig kom med sin far til en kamp på byens daværende fodboldstadion tæt på Limfjorden. Det var i maj 1950, og fodboldklubben var dengang en del af Thisted IK, hvor der også blev dyrket gymnastik og flere andre idrætsgrene. Thisted spillede i Jyllandsserien og mødte Frederikshavn - i en kamp, som var at finde på tipskuponen, der dengang var et ganske nyt fænomen.

Og forfatteren var også med, da Thisted FC 55 år senere spillede sin første divisionskamp nogensinde. Det foregik i Odense, hvor B1913 var modstanderen i 2. division vest.

Fyldige interviews

Tage Vestergaards arbejde med "Fra Limfjorden til Lerpytter" tog sin begyndelse for mere end 10 år siden. De første år foregik det for en stor del på Lokalhistorisk Arkiv i Thisted, på jagt efter materiale om sportens tidlige historie i byen.

Selv om han bor langt væk, er Tage Vestergaard en hyppig gæst til Thisted FC's hjemmekampe. Foto: Bo Lehm

I 2013 gik han i gang med at interviewe folk, der kunne bidrage med fortællinger og fakta fra de seneste cirka 70 års fodboldhistorie: Fra Villy Christensen, der debuterede på TIK's førstehold i 1950, over bl. a. Erik Hove Olesen - førsteholdsspiller fra 1962, og mange år senere borgmester i Thisted Kommune - Kai Bisgaard, Tage Salomonsen og Carl Gustav Larsen, blandt mange andre.

Sidstnævnte var formand, da fodbolden sidst i 1980'erne skilte sig ud fra TIK og blev organiseret i Thisted FC - og samtidig flyttede til Lerpytter.

Også Jesper Grønkjær - en af de største fodboldprofiler, som Thisted har fostret - er blevet interviewet. Det samme er mange af de pionerer, som fra 1970'erne og frem arbejdede for, at fodbold skulle være for begge køn. Og i den nyeste generation af kvindelige fodboldspillere har Tage Vestergaard interviewet bl. a. Mathilde Kjeldgaard og Malene Sørensen.

Bogens interviews er vist nærmest ordrette udskrifter af forfatterens samtaler med Thisteds fodboldpersonligheder. Det kunne godt være kortere, erkender forfatteren:

- Det er en rimelig kritik. Men der er gemt uendelig lidt materiale om sport. Og det er en af grundene til, at jeg gerne ville have det hele med, fortæller han.

Tage Vestergaard har i mange år arbejdet som gymnasielærer i Vordingborg, men er nu flyttet fra Sydsjælland til Nivå i Nordsjælland.

Selv om han allerede som ung rejste fra Thy, har han bevaret kontakten til hjemstavnen og ikke mindst til fodboldklubben i Thisted. Og ikke mindst i de år, hvor han har arbejdet med bogen, er det blevet til rigtig mange rejser mellem Sydsjælland og Thy.

Tage Vestergaard har udgivet "Fra Limfjorden til Lerpytter" på eget forlag.

Færdig i 2020

"Fra Limfjorden til Lerpytter" var faktisk færdig allerede i 2020. Men udgivelsen blev forsinket, fordi Tage Vestergaard ventede på en endelig afklaring af en tidligere aftale med Thisted FC om støtte til udgivelsen.

Til sidst blev han træt af at vente. Og da han tidligere i år solgte sit hus på Sydsjælland, fik han råd til selv at stå for udgivelsen.

Han understreger, at han ikke er bitter på Thisted FC:

- Jeg har fået rigtig meget hjælp fra klubben. Men jeg har nået en alder, hvor jeg ikke synes, at jeg kan blive ved med at vente, fortæller 82-årige Tage Vestergaard.

"Fra Limfjorden til Lerpytter" kan købes for 249 kr. hos bl. a. Bog & Idé i Thisted.