Fra Le Mans-serien til en Puch Maxi i Sennels

SENNELS:Malthe Jakobsen havde forberedt sig på det næste store skridt i sin motorsportskarriere, da COVID-19 lukkede ned for al sport, ikke bare i Danmark men i hele verden. Selvom den hurtige thybo i den kommende weekend burde befinde sig i Italien for at køre anden afdeling af European Le Mans Series (ELMS), har han endnu ikke kørt et eneste løb i bilen.

- Det er enormt træls at mine planer er gået i vasken, men det er jo en alvorlig situation, så selvfølgelig skal vi ikke rejse Europa tyndt og køre racerløb, mens det står på, siger Malthe Jakobsen, som forsøger at holde humøret højt hjemme i Sennels.

- Jeg forsøger at holde mig i bedst mulig form, så jeg er 100 procent klar, når vi får lov at komme ud at køre igen. Der har været masser af løbeture, styrketræning i haven og ture i kajakken, så på den måde holder jeg mig beskæftiget.

Det bliver også til nogle timer i simulatoren hjemme på værelset, for når man nu ikke kan træne i sin racerbil, kan man heldigvis holde sanserne skarpe ved at træne på de virtuelle racerbaner.

Én ting, som ikke er sat på pause, er Malthes uddannelse til industritekniker. I øjeblikket bliver andet grundforløb på uddannelsen taget gennem fjernundervisning, og 20. juni starter Malthe som lærling hos Akea Automation i Thisted.

- Det er lidt specielt, at al undervisning foregår over skærmen, men det vænner man sig hurtigt til, synes jeg. Til gengæld glæder jeg mig til at starte i lære og få en masse praktisk erfaring. Det bliver også helt okay at komme lidt ud af huset, lyder det fra Malthe Jakobsen.

Et par andre projekter er det også blevet til:

- Jeg arvede en godt brugt Puch Maxi, som jeg har brugt lidt tid på at få skilt ad, malet og gjort køreklar igen. Når det nu skal være at vi ikke kan gøre alt det, vi gerne vil, så synes jeg at jeg har brugt tiden meget godt, fortæller thyboen.

Hvornår ELMS-mesterskabet starter op igen vides ikke præcist. Den officielle udmelding er at det første løb køres i juli måned på Circuit Paul Ricard i Sydfrankrig. Om det kommer til at holde stik, kan ingen spå om:

- Jeg har ikke de store forventninger til hvornår vi kommer ud at køre. Det er jo umuligt at gætte på lige nu. Teamet (RLR Msport fra England) har alt klar til, når vi skal køre, så det er bare at væbne sig med tålmodighed, siger Malthe Jakobsen, som til gengæld tager hatten af for sit engelske team, der i mangel på motorsportsaktiviteter hjælper med opbygningen af midlertidige hospitaler i Manchester-området.

- Det viser, at det er et team med sunde værdier og en vilje til at stå sammen i modgang. Jeg har kæmpe stor respekt for den indsats, de gør, og jeg glæder mig til at arbejde sammen med dem på racerbanerne, siger Malthe Jakobsen.