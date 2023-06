Fra øjebæ til Michelin: Se den vilde forvandling i Agger

AGGER: Ejendommen hed tidligere Strandgaarden og rummede i tidens løb både diskotek og restauration. Efter at have stået tom i en årrække lå den dog hen som et sted, der ikke ligefrem skærpede appetitten. Og med rette blev bygningen kaldt en øjebæ af de lokale i Agger.

Men så meldte Søren Sarup, arkitekt fra Aarhus med tilknytning til fiskerbyen i Sydthy, sig som køber af Strandgaarden. Efter nogle år, hvor han samlede kapital til projektet, blev den nedrivningsmodne ejendom forvandlet til Vesterlandet, en lille arkitektonisk perle, der rummer et kontorfællesskab, et par hotelværelser og i den ene ende en iscafé. Og ikke mindst det orangeri, som er blevet ramme om gastronomiske oplevelser i restaurant Tri.

Mandag blev Tri og restauratør Nicholas Min Jørgensen tildelt en Michelin-stjerne. At en sådan hæder så hurtigt skulle tilfalde restauranten i Vesterlandet, det var mere end Søren Sarup havde turdet drømme om.

- Men missionen var at skabe et sted, der kunne tiltrække de kompetencer, som Nicholas har, og som Lone (Kiel Andesen, red.) med iscafeen har. Folk, der vil noget og som har noget på hjerte. Og det må man jo sige er lykkedes, konstaterer Søren Sarup.

I 2017 købte Søren Sarup de sørgelige rester af Strandgaarden, tidligere restaurant og diskotek i Agger, for 196.000 kr. Han er her fotograferet året efter foran byens "øjebæ". Arkivfoto: Bo Lehm

Han understreger, at Michelin-hæderen naturligvis er Nicholas Min Jørgensens fortjeneste, sammen med leverandørerne af de gode råvarer.

- Men beliggenheden og arkitekturen har også en betydning. Michelin handler jo om oplevelser, der er værd at køre efter, siger han.

Ud over Vesterlandet har han bygget et par sommerhuse med særlige arkitektoniske kvaliteter i Agger. Nu er han på vej med to mere, foruden en ombygning af en eksisterende bygning.

Og med Agger placeret på Michelin-verdenskortet er der grobund for yderligere udvikling i byen, påpeger han.

- Min helt store mission er den byfornyelse, som jeg selv er med til at skabe, og som jeg gerne vil inspirere andre til at bidrage til. Og Michelin-stjernen vil helt sikkert tiltrække nogle købere af ejendomme, som bliver sat i stand, siger Søren Sarup.

Han er indehaver af tegnestuen Puras Architechture i Aarhus, med et filialkontor, bemandet et par dage om ugen, i Vesterlandet, hvor et andet firma også er flyttet ind.

Kontorfællesskabet er indrettet i det tidligere diskotek, som kunne bruges uden de store ombygninger. Resten af Strandgaarden blev revet ned, men med delvist genbrug af den ene gavl og andre bygningsdele.