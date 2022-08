Fra syv til fem: Sparekasse lukker to filialer i Thy

THY: Fredag den 16. september bliver sidste åbningsdag i Sparekassen Thy's afdelinger i Hundborg og Koldby.

Fra mandag den 19. september vil medarbejderne fra de to afdelinger være på plads i henholdsvis afdelingen i Hurup, som bliver den nye afdeling for sparekassens kunder i Koldby, mens Hundborg-afdelingen bliver en del af afdelingen i Thisted.

Op mod halvdelen af kunderne i de to afdelinger er ikke bosat tæt på Koldby og Hundborg. Derfor vurderer Sparekassen Thy, at rådgivernes placering i henholdsvis Hurup og Thisted giver lige så gode muligheder at for have en tæt dialog med kunderne, fremgår et af en pressemeddelelse.

- Kompleksiteten i rådgivningen og opgaverne er stigende, og dermed øges kravene løbende til medarbejdernes viden. Vores erfaring er, at der skal lidt større enheder til for at skabe de bedste læringsmiljøer, hvor medarbejderne kan sparre med hinanden og udvikle sig sammen med det formål, at vi til enhver tid giver den bedste rådgivning, siger direktør Ole Beith, Sparekassen Thy, i pressemeddelelsen.

Medarbejderne er sparekassens stærkeste aktiv, når det handler om at være tæt på kunderne. Den fysiske tilstedeværelse i form af mange mindre filialer, er ikke længere i samme omfang afgørende for, at kunderne får den bedste og mest nærværende rådgivning.

Direktør Ole Beith, Sparekassen Thy, konstaterer, at fysisk tilstedeværelse med mange mindre filialer ikke i samme omfang som tidligere er afgørende for, at sparekassens kunder får den bedste og mest nærværende rådgivning. Arkivfoto

- Der er også en meget klar og tydelig tendens til, at der er stigende udfordringer med at rekruttere medarbejdere til mindre afdelinger. Medarbejdere ønsker i højere grad at være en del af større afdelinger, for netop at være i meget dynamiske arbejds- og læringsmiljøer med flere kolleger, siger direktøren.

Han tilføjer, at det er vemodigt af afvikle to afdelinger, sparekassen har haft i mange år. Her har medarbejderne betjent mange trofaste kunder og familier, som sparekassen gennem generationer har været fast finansielt holdepunkt for.

- Det er vi stadig. Formen på kundekontakten og rådgivning ændrer sig hele tiden, og paletten af muligheder for at mødes udvides. Onlinemøderne vinder frem, vi mødes med kunderne hjemme hos dem privat eller i andre filialer, hvor kunderne alligevel færdes i forbindelse med job og andre aktiviteter, siger Ole Beith.

Han tilføjer, at Sparekassen Thy i både i Hundborg og i Koldby har bidraget til at skabe gode foreningsaktiviteter og udvikling af områderne.

- Det ændrer vi ikke på, og vil også de kommende år være aktive i de lokale foreninger, siger Ole Beith.

Pengeautomaterne i Koldby og Hundborg vil ind til videre fortsat være i bygningerne.

Efter sammenlægningen har Sparekassen Thy fem filialer Thy, i Frøstrup, Hanstholm, Thisted (Store Torv), Thisted (Toldboden) og i Hurup. Derudover er der filialer i Hvidbjerg på Thyholm, Struer, Ulfborg, Holstebro, Herning og Viborg.