Fra thysk til tysk: Digte om det nordvestlige Danmark oversat

THY:Gården havde 39 hektar jord. Halvdelen sand, mens den anden halvdel var god, leret muldjord.

Men når det om foråret trak op til storm ude fra det Vesterhav, som man kunne skimte fra en gravhøj på gårdens jorder, så var der risiko for, at det hele blev til sandjord.

Kampen mod denne sandflugt havde ingen af landmandens børn lyst til at fortsætte. Så for snart 20 år siden blev gården solgt, og landmanden og hans kone flyttede ind i et parcelhus i Nors - hvor der på væggen hænger et maleri af det truende hav, malet af landmanden som ung.

Denne historie om gården Øster Skaarup i nærheden af Nors fortæller et af landmandsbørnene, Peter Graarup Westergaard, i et prosadigt, der i 2017 udkom sammen med en række andre, mere eller mindre sandfærdige, anekdoter i digtform om livet i Thy før og nu. Nogle af dem skrevet på thybomål.

"Nordvest - Thy-digte", hedder digtsamlingen, som ud over historier fra forfatterens barndom og tidligere generationer rummer mere nutidige Thy-fortællinger om bl. a. Cold Hawaii, Nationalpark Thy og om den flygtningelejr i telte, som for nogle år blev etableret i Thisted.

Selv er Peter Graarup Westergaard for længst flyttet fra Thy. I stedet for at overtage fædrenegården fik han sig nemlig en universitetsuddannelse og er nu gymnasielærer på Djursland, hvor han underviser i dansk og engelsk.

Og sammen med en irsk bekendt har han tidligere lavet en engelsk oversættelse af sine Thy-digte, der er udkommet under titlen: "Danish Northwest - Hyggepoems from the Outskirts".

Men disse historier kan også være af interesse for nogle af de mange feriegæster fra Tyskland, der besøger Thy, og for tysktalende i det hele taget, ikke mindst fra det dansk-tyske grænseområde, mener Peter Graarup Westergaard.

Kirsten Lund Jensen har oversat Peter Graarup Westergaards Thy-digte til "Dänemarks Nordwesten - Thy-Gedichte". Arkivfoto: Peter Mørk

Han har derfor fået en bekendt hjemme fra barndomsbyen Nors, Kirsten Lund Jensen, til at oversætte mange af Thy-digtene. Det er blevet til en samling ved navn "Dänemarks Nordwesten - Thy-Gedichte", der netop er udkommet.

- Ud over at hun er statsautoriseret translatør i tysk, så kender hun jo det thyske miljø og dialekten. Så jeg kunne ikke finde en bedre oversætter, siger Peter Graarup Westergaard om Kirsten Lund Jensen - som han har kendt det meste af livet, da hun er mor til en af hans barndomskammerater.

Og modsat ham selv er hun "nutidig thybo", påpeger han - der dog hyppigt besøger hjemegnen.

Kirsten Lund Jensen er tidligere lærer på Thisted Handelsgymnasium og nu indehaver af et translatørbureau med mange opgaver for politiet og i retten.

- Denne her oversættelse har været en meget sværere opgave, fordi man skal sætte sig ind i stemningen. Så det har været en anderledes, men meget spændende udfordring, som jeg har nydt at lave, fortæller hun.

"Dänemarks Nordwesten - Thy-Gedichte" er udgivet af forlaget Mellemgaard som både trykt bog og e-bog.