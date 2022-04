Det er godt nok frækt: Par spiste, drak - og stak af fra regningen

AGGER:En kvinde og en mand, der torsdag aften gæstede Agger Badehotel, vil næppe være velkomne på stedet igen. Det lykkedes nemlig parret at stikke af fra regningen, efter at de havde siddet i restauranten og spist og drukket.

- Da der skal betales, sker der en hel masse med, at den ene går ud på toilettet og den anden vil betale med sin mobiltelefon, men den er løbet tør for strøm og så videre og så videre, fortæller Søren Ribens fra Lokalpolitiet i Thisted. Han fortsætter:

- Det korte af det lange er, at det lykkedes for dem at forsvinde uden at betale. Parret forsvandt i en bil, som i øvrigt var stjålet. Men man har en ret god formening om, hvem der har gjort det, så dem skal vi have fat på og have sigtet dem for bedrageri. Hvis det er dem, som vi formoder det er, så er de fra omegnen af Roskilde.