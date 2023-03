Frækt tyveri: 40 bilejere mister sommerhjul fra dækhotel

HURUP:Op mod 40 bilejere i Sydthy risikerer forstyrrede forårsfornemmelser. De sommerdæk med fælge til bilen, som de i fuld tillid til Sydthy Autoværksted har fået opbevaret på værkstedets dækhotel er der ikke længere. De er blevet stjålet.

- Der er tale om mellem 35 og 40 kundehjul. De stod i en lukket container ved siden af værkstedet. Op til weekenden opdagede vi, at døren til containeren stod på klem. Låsen er blevet brudt op og traileren er tom, siger Allan Ninn, indehaver af Sydthy Autoservice på Poppelvej i Hurup.

Han har ikke nået at advisere bilejerne, men siger, at hans eget forsikringsselskab er inde i sagen. Han regner med, at tabet dækkes af de enkelte bilejeres kaskoforsikring, hvis de har en sådan. De behøver ikke selv at foretage sig noget.

- Det er megatræls. Jeg skal selvfølgelig har gjort værdien af hjulene op. Vi anmeldte det fredag middag, men det må være sket noget før, da der ikke var fodspor i sneen ved containeren. Vi har i to omgange med en uges mellemrum fået stjålet udstødningsdele, og jeg tænker, at dækkene kan være forsvundet samtidig med det seneste af de to tyverier, siger Allan Ninn.

Han har haft værkstedet i 16 år.

- Vi har været forskånet for indbrud og tyverier af denne kaliber, indtil det her skete, siger indehaveren.

Lokalpolitiet har været ude på Sydthy Autoværksted for at lede efter spor fra indbruddet.