Fremgang for forsikringsselskab

THY-MORS: Med et overskud på 20 millioner kroner før skat har Thisted Forsikring præsteret endnu et stabilt årsregnskab.

Resultatet er præget af en del større brande og skader i 2018 end i 2017 og så er resultatet af investeringer igen præget af, at det er et marked, der ikke er så stabilt, som man kunne ønske sig.

Det gav et minus på 6,5 millioner kroner, men det beløb kom faktisk ”tilbage” allerede i januar i år med et tilsvarende overskud.

Trods det lidt svagere resultat for 2018 end året før er administrerende direktør, Dennis René Petersen ganske tilfreds med resultatet, for der er en stadig fremgang i antallet af kunder og antallet af ansatte er nu oppe på 95.

Men han siger også, at selskabet holder sig fra at gå på eventyr i investeringsjunglen og holder sig til en forsigtig investeringspolitik for ikke at sætte kundernes penge over styr.

Thisted Forsikring har også en stabil overdækning af solvensen på 2,11 mod 2,14 sidste år og en egenkapital, der nu er vokset til 344 millioner kroner.

Selskabets kunder er hovedsageligt fra det område, som Thisted Forsikring selv kalder ”Danmarks Rygrad” og som dækker Nord-, Midt- og Vestjylland.

- De sætter pris på et selskab, hvor de ansatte kender området, siger direktøren og han mener også det betyder en del, at Thisted Forsikring uddeler omkring tre millioner kroner om året til støtte til både foreninger og andre gode formål lokalt.