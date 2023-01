Fremtidens gas skal være grøn: Lokalt samarbejde viser vejen

SNEDSTED:- Det vi taler om, afhænger at, om vi lykkes og når i mål.

Sådan beskrev Kristoffer Kappel, direktør i Udviklingsselskabet Biogas Thy A/S, det forestående arbejde med at realisere planerne om et lokalt ejet biogasanlæg på arealer ved Elsted sydøst for Snedsted.

Lige nu er projektet i fire ugers debatfase, og som del af den var der tirsdag aften inviteret til møde om planerne for anlægget - og om de afledte effekter af det blandt andet som leverandør af overskudsvarme til fjernvarmeværket i Snedsted.

Mere end 300 var mødt frem i Snedsted hallen for at høre om planerne om et biogasanlæg i Elsted Foto: Jens Fogh-Andersen

Mødet i Snedsted Hallen samlede mere end 300 tilhørere, som ud over at få en orientering også fik mulighed for at stille spørgsmål og kommentere projektet. Blandt de ting, der blev taget op i spørgerunden var, hvilke gener, et biogasanlæg, der kan forarbejde op til 600.000 tons biomasse fra landbruget, primært i form af gylle og dybstrøelse, kan medføre.

Vil det lugte, hvordan vil transporten til og fra anlægget, op til 180 kørsler dagligt, påvirke trafik og naboer - og risikerer de beboere i lokalområdet, som ikke har lyst til fremover at blive naboer til et biogasanlæg, at stå tilbage med usælgelige huse, lød nogen af spørgsmålene.

- Vi er langt fra færdige med at snakke om tingene. Dette er bare startskuddet på en lang proces, sagde Leif Gravesen, formand for landboforeningen Fjordland og en af initiativtagerne til biogasprojektet.

Svar og kommentarer fra den igangværende debatfase, den varer til 30. januar, bliver del af det videre kommende planarbejde.

Leif Gravesen forklarede, at biogas er en fælles indgang til at begrænse CO2-udledningerne.

- Biogas er den lavthængende frugt, hvis udledningerne af CO2 skal reduceres, sagde han om det, der var grundlag for ideen om et fælles biogasanlæg med fælles lokal ejerskab. Det første sidste år til, at udviklingsselskabet blev stiftet med en kapital på tre mio. kroner fra120 indskydere fra landbrug, industri og forsyningsselskaber.

- Vi har et ambitiøst projekt, der skal være lokalt ejet, sagde Leif Gravesen og tilføjede, at den eksakte model for det fremtidige ejerskab til anlægget, som vil være "et dyrt anlæg", endnu ikke er fastlagt. Men når lokaliteten ved Elsted er valgt, skyldes det dels, at området i kommuneplanen er udlagt til formålet, dels at placeringen er god i forhold til den nødvendige infrastruktur.

- Uanset placering, vil der altid komme debat om, hvorfor det skal være her og ikke et andet sted, sagde Leif Gravesen.

Der var dækket op til 200 tilhørere, men det forslog ikke. Der skulle skaffes pladser til yderligere 100 tilhørere til mødet i Snedsted Hallen. Foto: Jens Fogh-Andersen

Tilhørerne i hallen fik en gennemgang af den påtænkte udformning af anlægget, af produktionsprocesserne og af de tiltag, der skal sikre færrest mulige genevirkninger på omgivelserne i form af blandt andet lugt og støj.

Lokal produktion af biogas på lokal boimasse er et af de virkemidler, der er beskrevet i rapporten "Klimavisioner i Thy - Vejen til en bæredygtig fremtid", som Klimaalliancen Thy, KAT, præsenterede i september 2021. Rapporten beskriver, hvordan det med samarbejde på tværs af sektorer er muligt nyttiggøre lokale ressourcer og samtidig reducere den samlede udledning af CO2 i kommunen.

Lars Peter Christiansen, formand for KAT, fremhævede netop tværsektorialt samarbejde om CO2-reduktioner for baggrunden for at danne alliancen.

- Samarbejdet giver symbiose. Her kan vi bruge biomasse til at fortrænge fossile brændstoffer i industrien, og overskudsvarmen fra biogasanlægges produktion af gas kan bruges til fjernvarme, sagde Lars Peter Christiansen med tanke for, at det kan komme nuværende og fremtidige forbrugere hos Snedsted Varmeværk til gavn.

- Vi er glade for at være i dialog med Biogas Thy, sagde Poul Erik Fransen, formand for værkets bestyrelse, da han gjorde rede for, at muligheden for at aftage overskudsvarme fra biogasanlægget indgik som en del af værkets planer om at udbygge sit forsyningsområde til at dække Vilsund, Sundby, Koldby, Hørdum og Hundborg.