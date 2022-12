Friskole konstituerer ny leder: - Vi er landet på benene

HUNDBORG:- Vi er landet på benene. Og vi ser med fortrøstning på friskolens fremtid.

Det siger Mona Lagoni, formand for Hundborg Friskole, efter at friskolens bestyrelse har ansat Morten Duus Bjerre som konstitueret leder for friskolen.

Helt præcis er der tale om, at 33-årige Morten Duus Bjerre fortsætter i den stilling, han blev hyret til, da skolens bestyrelse i sidste måned valgte at skille sig af med den hidtidige skoleleder efter kun få måneders ansættelse. Denne fyring kom oven på, at hele friskolens bestyrelse havde trukket sig.

- Han har været en samlende figur i en omskiftelig periode for skolen, og han har virkelig gjort det godt, fortæller Mona Lagoni.

Konstitueret i hele 2023

Morten Duus Bjerre blev - da friskolen akut stod uden leder - konstitueret i lederjobbet året ud. Nu har bestyrelsen så besluttet at forlænge denne aftale, således at den gælder for hele 2023. Herefter stiler man naturligvis imod at kunne fastansætte ham.

Den lange periode uden en fastansat leder er valgt, fordi bestyrelsen gerne vil undgå flere lederskift. Siden friskolens leder gennem 10 år, Thor Kortegaard, stoppede i sommeren 2021 har skolen skiftet leder tre gange.

Hundborg Friskole har fået ny leder for tredje gang på halvandet år. Foto: Bo Lehm

- Det er vigtigt for os, at vi får valgt den rigtige leder. Og selv om Morten har gjort et kæmpe stykke arbejde, så er han stadig ny for skolen. Så for alle parters skyld har vi valgt denne løsning, siger Mona Lagoni.

Morten Buus Bjerre, der er uddannet lærer dels i Aarhus, dels i Nr. Nissum, har tidligere været på Klitmøller Friskole, også her i en periode som konstitueret leder.

Friskolen har tillige ansat en ny lærer, og kan dermed genbesætte en af de stillinger, som blev ledige, da to lærere valgte at sige op i kølvandet på lederfyringen. Det er en musiklærer - et område hvor den nye leder også kan bidrage.

- Hundborg Friskole har altid været kendt som en skole med meget musik. Så vi er virkelig glade for, at vi nu får hele to musiklærere, siger Mona Lagoni.