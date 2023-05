Frivillige anlægger 1500 meter ny sti: Mødte velvilje og tog sig tid

YDBY:Hvor der er vilje - og nogle frivillige kræfter - kan der laves en sti. Og ret hurtigt.

For da først alle formaliteter og aftaler var på plads, var det en smal sag for en håndfuld frivillige at anlægge en 1500 meter lang, snoet grussti til cyklister og gående, som snart kan tage en helt ny smutvej mellem Ydby og Hurup i brug.

Stien løber i å-dalen langs Holmgård Mølleå. Fra Ydby går turen på de 1500 meter ny sti, indtil den ender i en eksisterende grusvej, der går bagom Ny Korsgaard til Gl. Refsvej og derfra videre til Hurup.

Og hvorfor lige her? Poul Erik Mark, en af de frivillige, som i nu en uges tid har arbejdet på at anlægge stien i ådalen, har både historien i den korte og i den rigtige udgave.

Poul Erik Mark skridter den næsten færdige sti af med Ydby i baggrunden. Stien åbner mulighed for en cykel- eller gåtur gennem et landskab, som hidtil har været ukendt land for de fleste. Foto: Jens Fogh-Andersen

Kort fortalt har der længe været brug for en cykel- og gangsti mellem Ydby og Hurup, fortæller Poul Erik Mark og uddyber:

- Den rigtige historie er, at da Ydby Skole lukkede i 2006 blev vi lovet en cykelsti til Hurup. Nu får vi den - og vi laver den selv, fortæller Poul Erik Mark og tilføjer, at projektet i høj grad er mødt med velvilje fra de lodsejere, som har stillet jord til rådighed for "Mølleå-stien". Det er lige nu det bedste forslag til et navn på den nye sti.

Alice Krabbe, formand for Ydby Håndværker- og Borgerforening, kommer med kaffe, hjemmebagtre boller og chokoladekiks til dagens frivillige på sti-projektet, fra venstre Poul Erik Mark, Karl P. Jensen, Ole Grud, Steen Christensen og Jens Krabbe. Andre medlemmer af arbejdsgruppen er Poul Svendsen, Claus Andersen, Bjarne Holmgaard og Jørgen Stefansen. Foto: Jens Fogh-Andersen

Men ganske få meter anlægsarbejder tilbage, er de frivillige stibyggere enige om en ting. Ét er, at stien er anlagt, fordi nogle frivillige tog tid til at lave den, men uden mulighed for at anlægge stien op til den dyrkningsfrie bræmme langs åen og uden lodsejernes velvilje, var den aldrig blevet lavet. Lodsejerne har stillet jord til rådighed, så det har ikke krævet investeringer at skaffe jord til stien, hvor der nu tinglyses brugsret.

Trods frivilligheden i projektet er stien ikke anlagt helt uden midler. Kommunen har bevilget 182.000 kroner til projektet. Pengene var oprindelig tiltænkt et andet formål, som ikke kunne realiseres.

Og der har været andre frivillige ind over. J & K Kappel i Ydby har stillet en del af de maskiner, der er brugt til anlægsarbejdet til rådighed for projektet og har været behjælpelig med at skaffe materialerne, den er lavet af.

Projektet begyndte at tage form i august 2022 ikke mindst takket være et initiativ for Ydby Håndværker- og Borgerforening. Og med velvilje, gode argumenter og frivilligt arbejde var det muligt at bygge stien i løbet af en håndfuld arbejdsdage.

- Når stien er indviet, har vi endnu et ønske. Vi håber, at kommunen vil være med til at få hastigheden sat ned på Gl. Refsvej - og gerne lave vejen om til en "to minus en"-vej. I dag køres der stærkt på vejen, men det skal være sikkert at bruge den for cyklister. Både de, der kører mellem Ydby og Hurup og andre, som vil bruge den, siger Poul Erik Mark.