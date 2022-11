Frivillige kræfter bag succes: Nu skal Thy Cablepark have leder på fuld tid

THISTED:- Skal de frivillige fortsat have lyst til at være frivillige, skal der tages noget af deres skuldre. Det kan lade sig gøre nu- og samtidig skaber vi bedre muligheder for at udvikle Thy Cablepark.

Det siger Thomas Bruhn Helleberg, formand for Thy Cablepark, som er en forening drevet af frivillige kræfter siden 2012, hvor cableparken blev etableret.

- I dag hviler Thy Cablepark på et solidt, lokalt fundament. Den er blevet en succes både målt på medlemmer og på aktiviteter, men efter i 10 år at have driftet cableparken med frivillige kræfter træder bestyrelsen lidt tilbage i forhold til selve driften for i stedet at få mere tid til at tænke i fortsat udvikling af cableparken og dens tilbud, siger Thomas Bruhn Helleberg om en af årsagerne til, at Thy Cablepark nu søger en fuldtidsansat leder - og samtidig understreger, at stillingen, der ønskets besat fra 1. februar, ikke er tidsbegrænset.

Thomas Bruhn Helleberg, formand for Thy Cablepark. Arkivfoto: Bo Lehm

- Tanken er, at den kommende leder skal styre dagligdagen, sørge for, at tingene fungerer, løse de forskellige praktiske opgaver, der er i det daglige - og planlægge nye aktiviteter, siger Thomas Bruhn Helleberg.

Det skal ske i samarbejde med dels bestyrelsen, med de øvrige frivillige der fungerer som instruktører, dels med op til tre sæsonansatte medarbejdere.

-Cableparken har udviklet sig rigtig godt - også økonomisk. Det har givet os mulighed for at ansætte en leder på fuld tid til både at løse opgaver i forbindelse med driften, men også til at lave nye aktiviteter, indgå aftaler med nye brugere, men også præge foreningen. Det er alt sammen ting, som hidtil er klaret af bestyrelsen og af foreningens frivillige. Fremover skal de gerne skal få mere tid til bare at være foreningsmedlemmer og være frivillige i færre timer end hidtil, siger Thomas Bruhn Helleberg.

Med det mål for øje har Thy Cablepark udviklet et nyt koncept, FiT, Frivillig i Thy Cablepark, som definerer opgavefordelingen mellem det, der varetages af den kommende leder og de opgaver, der løses med frivillige kræfter.

- Vi har allerede fået ansøgninger til stillingen, siger Thomas Bruhn Helleberg og tilføjer, at den nye leder sammen med cableparkens frivillige skal tilføre den nødvendige energi til at udvikle de nye aktiviteter, der skal gøre Thy Cablepark til et endnu bedre sted.