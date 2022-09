Frivilligpris: Hæder til de gode naboer

THISTED:En familieven, der bruger to timer om ugen på at besøge en familie, der på en eller anden måde er presset. Som kigger ind til en snak, og som måske hjælper med at få styr på praktiske problemer af en eller anden slags.

Det er idéen bag Home-Start, en organisation med rod i England, som i dag findes i 14 danske byer. Den første danske afdeling var faktisk Home-Start Thy, der blev grundlagt i 2008.

Fredag blev Home-Start Thy hædret for dette arbejde med Frivillig Thys frivilligpris. Det skete ved Frivillig Fredag, det årlige "marked" for foreninger og grupper, der på en eller anden måde gør et stykke frivilligt arbejde.

I Home-Start handler det om at hjælpe familierne til at tage ejerskab over deres hverdag igen, fortæller Rikke Riis Kirk, der sammen med Tina Førby kordinerer arbejdet i Home-Start Thy.

Med omkring 40 frivillige foreninger og grupper repræsenteret i teltet på Store Torv blev årets Frivillig Fredag i Thisted en af de hidtil største udgaver af begivenheden. Foto: Bo Lehm

Målgruppen for arbejdet er blandt andet socialt dårligt stillede familier, men bestemt ikke kun dem, understreger hun:

- Det er familier, som er pressede, og det kan man være på rigtig mange måder. Det kan være fordi man har et sygt barn, eller man selv er syg. Eller at man generelt mangler succes, og er kommet skidt fra start.

- Der er også nogle familier der er ramt af, at forældrene er pressede på arbejdsmarkedet. Eller at de ikke er på arbejdsmarkedet. Så vi har hele spektret. Når man har små børn kan verden godt vælte, uanset om man har mange eller få penge, fortæller Rikke Riis Kirk.

Hun beskriver familievennerne som "en god nabokone, eller -mand".

- Det er en, der har lidt overskud og tid til at kigge ind til en snak.

Frivillig Fredag trak mange mennesker - ikke mindst da blomsterkunstneren Johnny Haugaard talte i teltet på Store Torv. Foto: Bo Lehm

At blive familieven kræver ikke andet, end at man selv har prøvet at have en familie. Det er altså forældre, der hjælper forældre.

Home-Start Thy tæller i dag 45 frivillige, hvoraf de 19 har en familie, de er ven for. Normalt er de frivillige kun ven for én familie ad gangen. Andre er med i en gruppe af "handymænd", der tilbyder at hjælpe med praktiske opgaver i familierne, eller tager en tørn i Home-Starts genbrugsbutik på Lerpyttervej i Thisted.

- Der er bud efter os, og vi kan altid bruge flere frivillige, fortæller Rikke Riis Kirk, der naturligvis glæder sig over den anerkendelse, som frivilligprisen er udtryk for.

Prisen blev overrakt af Frivillig Thys formand, Henrik Jespersen, som det sidste punkt på programmet under Frivillig Fredag.

