Frontalt sammenstød ved Thisted: En fløjet til sygehuset

SKOVSTED:Søndag eftermiddag kl. 17 fik Midt- og Vestjyllands Politi en melding om et alvorligt trafikuheld på Aalborgvej ved Sennelsvej nord for Thisted.

Der viste sig at være tale om et frontalt sammenstød mellem to biler.

Vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Allan Riis fortæller, at begge førere sad fastklemt, da redningen nåede frem. Den ene er blevet fløjet til Aalborg Universitetshospital med helikopter, mens den anden er kørt afsted i ambulance. Deres tilstand er i skrivende stund ukendt.

Trafikuheld, Bromøllevej. Foto: Claus Søndberg

Der var en passager i den ene bil. Vagtchefen kan dog ikke berette om vedkommendes tilstand.

Der var meldt om sort røg fra ulykkesstedet. Det viste sig dog, at der ikke var ild i nogen af bilerne, men at røgen kom fra de udløste airbags.

Oprydningen efter uheldet forventes afsluttet omkring kl. 20.