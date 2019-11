Fru Pedersen plantede dem: Nu skal kæmpe træer fældes i Hanstholm

I midten af november går et omfattende skovningsprojekt i gang på Hanstholm Camping, hvor 650 sitkagraner skal fældes. De største træer er over 20 meter høje, har en diameter ved roden på over en meter og vejer mere end fem tons.

Træerne blev plantet for 65 år siden af Fru Pedersen, der var ejer af campingpladsen. Hun gravede selv huller og satte hvert enkelt træ ned i jorden. Dengang var campingpladsen en åben sandet mark. Da træerne begyndte at få rodfæste i sandjorden, passede man på dem, så de kunne gro op og danne læ for vestenvinden og standse noget af sandflugten.

- I dag har vi ikke de samme lange perioder med kuling og storm af vestenvinden. Træerne er på en måde blevet overflødige i kampen mod vind og vejr. Desuden er de så høje, at trækronerne, der kunne give læ, befinder sig langt over jorden. De skygger for solen, og det regner ned med kogler på folks campingvogne og vores hytter, konstaterer lejrchef Bent Thodsen.

Skovningen af de store graner er yderst kompliceret, da træerne står tæt på campingvogne og hytter. Opgaven er derfor lagt i hænderne på et professionelt skovrydningsfirma, der anslår, det vil tage omkring to uger at fælde træerne. Efter skovningen lægges træerne til tørre, hvorefter de bliver fliset. De cirka 3.000 kubikmeter træflis bliver solgt til et kraftvarmeværk. Sitkagran er et meget energitæt træ, og energimængden i flisen kan lave elektricitet, så cirka 1.100 almindelige husstandes årlige elforbrug bliver dækket.

Der er under skovningen af de store sitkagraner skærpede adfærdsregler på Hanstholm Camping. Når træerne er væk, planter campingpladsen nye, små ege- og bøgetræer, der plantes på en måde, så de giver campisterne større pladser.