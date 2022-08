Frustrerende kamp for Hanstholm: Taber i døende minutter

HANSTHOLM:Der var vigtige point på spil torsdag aften i Serie 2, da Hanstholm IF tog imod Mønsted IF. Begge hold ligger i den tunge ende af tabellen, og tre point ville lune på pointtavlen. Hanstholm IF dominerede kampen og skabte et hav af chancer, men i sidste ende var det gæsterne, som var skarpest og vandt kampen.

- Det var en kamp, vi skulle vinde. Vi vadede i chancer, så det er meget frustrerende lige nu, siger Per Kristiansen.

Fra kampens start var det Hanstholm IF, som satte sig på kampen, dog uden at være prangende. Til gengæld holdt de Mønsted IF fra chancer.

- Vi kom til muligheder, men vi manglede lidt energi i første halvleg, og vi kunne have været mere aggressive, siger Per Kristiansen.

På trods af mange chancer fik Hanstholm ikke scoret og gik til pause ved stillingen 0-0.

Efter pausen skruede Hanstholm IF op for tempoet og fortsatte med at skabe chancer. De havde flere gode skudforsøg og indlæg, men Mønsted IF's målmand fik reddet gæsterne gang på gang.

Med seks minutter igen blev kampen endnu mere frustrerende for Hanstholm IF. Gæsterne fik et frispark, og det udnyttede de og bragte sig foran.

Kort før tid blev kampen lukket, da Mønsted IF spillede sig igennem og scorede til 2-0.

- Det er positivt, at vi skabte så mange chancer, men det er meget frustrerende, at vi ender med at tabe, siger Per Kristiansen.

Efter fem kampe ligger Hanstholm IF nummer seks i Serie 2 med fire point.