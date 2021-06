Frustrerende kamp for Thisted FC: Smider point i døende minutter

THISTED:Fredag aften var spillerne fra Thisted FC igen i aktion i Jyllandsserien, da de hjemme mødte Aalborg Freja. Det endte med at blive en frustrerende aften for hjemmeholdet, fordi det længe lignede at thyboerne ville få point, men til sidst måtte de se sig slået 2-3.

- Det er en øv-følelse, vi står med nu, fordi vi var foran og havde chancerne til at score flere, siger træner for Thisted FC, Thorbjørn Larsen.

Der var ikke gået mere end tre minutter af kampen, før Thisted FC kom bagud, da de var uopmærksomme efter et indkast. Dog fandt de hurtigt rytmen og svarende igen, og efter 10 minutter udlignede de til 1-1. Udligningen kom efter et opspil i højre side, hvor Thomas Uhlig spillede bolden bagud til Jonas Kjær Christensen, som sparkede bolden tørt ind ved forreste stolpe.

Thisted FC fortsatte med at være dominerende, og efter 38 minutter slog de til igen. Her blev Jonas Kjær Christensen sendt afsted i dybden, og han løb fra alle Aalborg Frejas forsvarsspillere, og kunne sikkert lægge bolden i nettet til 2-1.

- I starten af anden halvleg fortsatte vi med at producere chancer, og vi var tæt på at komme på 3-1, siger Thorbjørn Larsen.

Men efter 64 minutter fik Thisted FC ikke clearet efter et hjørnespark, og så var der udlignet. Herefter blev kampen sværere for Thisted FC, der havde vanskeligt ved at få spillet til at flyde.

- I anden halvleg blev det en duelkamp, og deres spillere er større end vores. Det er ærgerligt, fordi hvis vi havde fortsat med at holde bolden langs jorden, tror jeg, at vi havde kørt den hjem, siger Thorbjørn Larsen.

Det lignede længe, at de to hold måtte nøjes med et point hver, men to minutter før tid kom Aalborg Freja afsted i en omstilling. Den udnyttede de til fulde og tog sejren og alle tre point.

Kampfakta:

Fodbold, Jyllandsserien

Thisted FC

Aalborg Freja

Resultat: 2-3

Pausestilling: 2-1

Mål: 0-1 (3), 1-1 Jonas Kjær Christensen (10), 1-2 Jonas Kjær Christensen (38), 2-2 (64) og 2-3 (88)