Frustreret landmand: - Forbud vil koste mig en formue

Jens Morten og hans søster kan ikke få forlænget familiens gravsted: - Det er hjerte- og historieløst Reguleringsplanen for kirkegården i Byrum på Læsø skulle sikre, at kirkegården følger med tiden. I stedet bliver den nu udsat for hård kritik af Jens Morten Hansen, der mener, det er for dårligt, at visse gravsteder ikke forlænges, selvom det er familiernes ønske