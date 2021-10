Frustreret Malthe: Det er vanvittigt træls og ærgerligt

PORTUGAL:Sæsonfinalen i European Le Mans Series på Portimão i Portugal blev lige modsat Malthe Jakobsens forhåbninger. Endnu en påkørsel fratog thyboen alle chancer for et godt resultat, men den 17-årige racerkører satte alligevel sit aftryk, lyder det i en pressmeddelelse fra Mathe Jakobsen Motorsport.

For fjerde gang i denne sæson blev Malthes medkører, britiske Michael Benham, kørt af banen af en konkurrent, denne gang efter bare en halv omgang af løbet. I første omgang var der ingen skade på bilen, men efter endnu en påkørsel i slutningen af Benhams stint, måtte bilen have en større reparation for overhovedet at kunne fortsætte.

- Det er vanvittigt træls og ærgerligt, at vi i fire ud af seks løb er blevet påkørt af konkurrenter, for hver gang har det ødelagt vores chancer for et godt resultat. De to løb, hvor vi mirakuløst er gået fri af uheld, sluttede vi på anden- og fjerdepladsen, så der er så meget potentiale, som ligger uforløst efter denne sæson, siger Malthe Jakobsen, der heldigvis kunne afslutte sæsonen med fuld fart.

Selvom RLR Msport-mekanikerne udelukkende havde fokuseret på at få gjort bilen køreklar og derfor ikke havde sikret at bilens opsætning var korrekt, gav Malthe bilen, teamet og sig selv en god afslutning på en svær sæson:

- Det er jo altid lidt lettere at køre, når der intet er at tabe - så jeg aftalte med teamet, at jeg pressede på så meget, jeg overhovedet kunne. Det gik vist også meget godt, for jeg hentede, overhalede og trak fra flere af de forreste biler i klassen, fortæller Malthe Jakobsen i pressemeddelelsen.

Med en 15. plads i LMP3-klassen slutter Malthe Jakobsen og teamkammeraterne Michael Benham og Alex Kapadia sæsonen på en sekundær placering i mesterskabet. Heldigvis er resultater langt fra det eneste, der bliver kigget på, når teams skal finde kørere til 2022-sæsonen:

- Jeg har haft rigtig gode weekender, hvor jeg har haft en ret fin race pace og stabilitet, og det har gjort at der er lidt interesse for mig fra forskellige teams. Det er meget positivt, men indtil videre er det bare snak og gode hensigter. Vi må se, når vi kommer lidt længere hen, siger Malthe Jakobsen.

De kommende dage byder for den hurtige thybos vedkommende på testarbejde på Portimão-banen, hvor Ligier har bedt den danske kører deltage i udviklingsarbejdet med deres LMP3-bil. Det glæder Malthe Jakobsen sig til:

- Det er stort at blive bedt deltage i videreudviklingen af den racerbil, vi har kørt de sidste to år - og jeg glæder mig til at arbejde med nogle dygtige folk omkring bilen; det tror jeg at jeg kan lære en masse af, siger Malthe Jakobsen.