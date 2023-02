Frustreret udvalgsformand: Lige nu ved vi ikke, hvad der skal ske med Skiftesporets brugere

THISTED:- Vi er dybt frustrerede over, at Arne-pensionen skal finansieres på denne her måde, hvor fire institutioner bliver ramt i vores område. Herunder Skiftesporet, som jo er et kommunalt tilbud.

Det siger Henrik Gregersen (V), formand for social- og seniorudvalget i Thisted Kommune. På udvalgsmødet tirsdag var overskriften for et af punkterne på dagsordenen "Fremadrettet proces for Skiftesporet". Reelt var der dog blot tale om en orientering.

- Beslutningen om at finansiere den der Arne-pension ved at tage pengene fra tilbuddene efter Lov om aktiv beskæftigelse er jo taget under den tidligere regering. Vi behøver hverken at kunne forsvare det eller kunne lide det på nogen måde. Men der er ikke noget, der tyder på, at det bliver lavet om, konstaterer lokalpolitikeren.

Thisted Kommunes andel af finansieringen udgør cirka 5,6 millioner kroner i år, og beløbet skal ifølge folketingsbeslutningen findes på jobcentrets område. I december godkendte kommunens arbejdsmarkedsudvalg, at besparelsen realiseres ved at jobcentret ikke længere vil visitere borgere til Skiftesporet, Enggården, Elmelund og Basen.

- Det er jo en væsentlig reduktion af det antal borgere, der kan få glæde af de tilbud. Frustrationen går jo på, at vi ikke er klar over, hvad der så skal ske med dem. Det værste er jo, at der ikke er planer for de brugere. Men der skal jo ske et eller andet, siger Henrik Gregersen.

Af sagsfremstillingen til udvalget fremgår det, at 18 ud af 25 borgere i Skiftesporet på nuværende tidspunkt modtager en ydelse, som dels er forankret i Serviceloven og dels i Lov om aktiv beskæftigelse. Da jobcentret ikke længere vil visitere til Skiftesporet, medfører det, at næsten halvdelen af Skiftesporets budget på 2,9 millioner kroner skæres væk.

De unge, der er tilknyttet det socialpædagogiske tilbud Skiftesporet, er bekymrede for, hvad der nu kommer til at ske. Foto: Bo Lehm

Der skal nu ske en revisitering af disse borgere. Hvis den enkelte borgers funktionsevne er tilstrækkeligt nedsat, vil vedkommende være i målgruppen for tilbud inden for Handicap og socialpsykiatri. Hvis det ikke er tilfældet, erstattes tilbuddet i Skiftesporet ikke med en anden indsats i Handicap og socialpsykiatri, står der i orienteringen til social- og seniorudvalget. Jobcentret vurderer, om den enkelte borger er i målgruppen for et andet tilbud i Erhverv og beskæftigelse.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder på at finde en løsning for Skiftesporets fremadrettede tilbud, som både er meningsfuld samt faglig og økonomisk bæredygtig for de resterende borgere, som fortsat er i målgruppen for tilbud i Handicap og Socialpsykiatri, står der videre i sagsfremstillingen.

Henrik Gregersen vurderer, at tilbuddet godt vil kunne fortsætte, selv om hovedparten af brugerne ikke får lov at blive.

- Men det bliver jo reduceret, konstaterer han og tilføjer:

- De der institutioner er jo stadigvæk rystede. Der er jo fyret temmelig mange medarbejdere.

Henrik Gregersen lægger ikke skjul på, at beslutningen om at finde finansieringen af Arne-pensionen via den kommunale beskæftigelsesindsats ikke har groet i hans baghave.

- Det er da ikke til at leve med sådan nogle beslutninger, siger han vredt og fortsætter:

- Det er ikke til at få noget til at fungere ordentligt, når man pludselig tager en del af finansieringen til én gruppe. Det er netop en gruppe, hvor det bliver svært at forestille sig den helt store tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er jo en tåbelig tankegang, at man tager fra det område for at finansiere, at raske mennesker kan gå på tidlig pension.