Frygtede kemikalier i væltet lastbil: Anders er lykkelig over, at der ikke skete personskade

THY-MORS:- Det var da en forskrækkelse at få. Men heldigvis kom ingen mennesker til skade. Vi generede selvfølgelig trafikken på Åsvej i nogle timer, men det er jo, hvad der kan ske.

Sådan siger Anders Dahlgaard, Sundby Mors. Han er afdelingsleder for Nordjylland for firmaet DeLaval, og det var den ene af hans to lastbiller, som i torsdags væltede rundt og endte på siden i grøften.

Meddelelsen om, at der var syre i bilens lukkede lad, fik Nordjyllands Beredskab til at afspærre området og kun tillade redningsfolk i kemikaliedragter at nærme sig bilen, der var væltet i grøften og lå på siden. Men så slemt var det ikke. Der var således ikke tale om salpetersyre som det i første omgang blev oplyst til Nordjyske af Nordjyllands Beredskab.

- Chaufføren kører med rengøringsmiler til malkemaskiner og køleanlæg til stalde. Hvis et surt og et basisk middel bliver blandet, kan det give ubehagelige dampe, men alt er emballeret i solide beholdere, og der skete intet brud på emballage ved uheldet, siger Anders Dahlgaard.

Han blev bedt om at komme til stedet straks, så han kunne vejlede om bilens last.

- Jeg fik at vide, at ambulanceredderne havde kørt chaufføren til tjek på sygehuset i Thisted. Jeg kørte til uheldsstedet og kunne fortælle om indholdet. Redderne havde kigget i papirerne, som er med i førerkabinen. Dunkene er farveopdelt, så det var let at holde styr på, hvad der var hvad. Vi kunne konstatere, at der ikke var sket udslip, siger Anders Dahlgaard.

Hvordan skete uheldet?

- Chaufføren var kommet ud i rabatten med det ene hold hjul, og den var blød. Han prøvede at modstyre, men det var for sent. Ved en overkørsel skred han ned ad skrænten og landede på siden på marken. Heldigvis kom han ikke noget til. Vi må undvære vores ene bil et stykke tid, men jeg er bare lykkelig over, at der ikke skete personskade, siger Anders Dahlgaard.