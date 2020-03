Frygter at OL-drømmen brister: Coronavirus driller pararytter

HUNDBORG:Der skal lægges mange kræfter - og en god portion tålmodighed - i træningen, hvis man vil med til OL som atlet.

Det må 28-årige Line Munk Madsen, der er pararytter, sande. Hun bruger mange timer - enten i ridehallen, på udendørsbanen eller såmænd på tur i Nationalpark Thy med sin hest Toledo, som hun har haft i knap to år.

Det foreløbige mål er, at hun skal vinde DM i paradressur i Kristi Himmelfartsferien i slutningen af maj. Så skulle billetten til OL i Tokyo sidst i august gerne være sikret.

Men meget kan ske.

Hvis det hele går op i en højere enhed, så bliver det syv-årige Toledo, der tager med Line Munk Madsen til Tokyo.

- Der er bare slet ingen garanti for, at jeg kommer med, men jeg håber det, siger Line Munk Madsen og fortsætter:

- Nu er der jo al det med corona, så der er jo ingen, der tør spå om, om DM ikke også aflyses. Det må tiden vise, men det er noget frustrerende, siger Line Munk Madsen.

Line Munk Madsen skulle have været af sted denne weekend, men det internationale stævne i paradressur hos Blue Hors ved Vejle blev aflyst på grund af coronavirus.

- Al kvalifikation er aflyst på grund af corona, så vi forbereder os så meget som muligt hjemmefra. Vi holder humøret højt, siger Line Munk Madsen.

Hun skulle også have deltaget i et stort stævne i Holland i januar, men her sprang hun fra, da der var udbrudt kværke hos Hundborg Midtthy Rideklub, hvor hun har sine heste opstaldet.

Dermed har forårssæsonen ikke just kørt efter planen. Det ærgrer hende, og hun må nu vente med tålmodighed på at få at vide, om det er tommel op eller ned.

- Det er rædselsfuldt ikke at vide, om man er købt eller solgt. Den uvished er svær, siger pararytteren, der har redet fire år som professionel paradressurrytter.

Line har redet, siden hun var helt lille. Diagnosen med muskelsvind skal ikke sætte en kæp i hjulet for, at hun kan dyrke sin sport.

Fra Aachen til Tokyo

Går alt efter planen, så skal hun ride i Tokyo 24.-30. august.

Hesten skal flyves til Aachen i Tyskland godt en uges tid inden for at komme i karantæne. Her skal Line også træne.

Derefter går turen til Liège og videre til Tokyo for Toledos vedkommende. Line Munk Madsen smutter hjem et par dage, inden hun flyver mod Solens Rige.

Line Munk Madsen rider grad 1 i paradressur. Der er fem grader, og grad 1 er for ryttere med størst handicap.

I Lines dressurprogram er der kun skridtøvelser som volter og slangegange, og hun er den eneste grad 1-rytter, der er i spil om en af de seks pladser, der er på OL-holdet. To af pladserne er som reserverytter.

Line har haft diagnosen muskelsvind, siden hun var 18 år. Men det afholder hende ikke fra hestesporten. Den betyder alt.

Hun får TeamDanmark-støtte, men det betaler ikke hele gildet, så familien må selv spæde til, og stævner i udlandet er ikke helt billige.

- Jeg tør slet ikke tænke på, hvad det koster, siger Line Munk Madsen og ryster på hovedet.

Line er ikke den eneste rytter fra Thy, der håber på at komme med til OL.

Susanne Jensby Sunesen, der er grad 4-rytter, er også med i opløbet om en af pladserne.