Fuld bilist påkørte ambulance og stak af

HURUP:Uden kørekort og med en promille på mindst 2,53 havde en 51-årig bilist tydeligvis ikke lyst til at møde politiet, efter at han 3. september påkørte en ambulance på Poppelvej i Hurup. Manden stak af fra stedet, men blev ret hurtigt pågrebet, og nu er der afsagt dom i sagen.

Den 51-årige bilist, der selv bor i Hurup, var tilsyneladende på vej hjem, da han overså, at ambulancen, der kørte foran ham, foretog et venstresving. Da han ville overhale køretøjet, der på dagen kørte som sygetransport, ramte han ambulancens venstre side, men fortsatte sin kørsel væk fra uheldsstedet.

- Et kvarters tid senere kom han så tilbage igen. Han boede nemlig i umiddelbar nærhed af det sted, hvor han påkørte ambulancen. Man kan jo ikke vide, hvad der er foregået i hovedet på ham, men han har formentlig håbet, at ambulancefolkene var væk, og det var de så ikke, fortæller politianklager Palle Fuglsang fra Midt- og Vestjyllands Politi. Han fortsætter:

- Så siger ambulancefolkene: Hov, der kommer han da igen! De griber ind og foretager en tilbageholdelse. Politiet var allerede blevet tilkaldt lige efter påkørslen, så de kommer hurtigt til stede. Og så foretager de jo det helt almindelige arbejde.

En blodprøve, der blev taget et par timer senere samme dag, viste, at manden havde en alkoholkoncentration i blodet på mindst 2,53 promille.

Sagen kørte ved Retten i Holstebros afdeling i Thisted. Dommen lyder på 40 dages betinget fængsel med en prøvetid på et år og et vilkår om 60 timers samfundstjeneste inden for seks måneder og tilsyn af Kriminalforsorgen. Desuden får han en tillægsbøde på 14.000 kroner i forbindelse med den betingede fængselsstraf. Dertil kommer yderligere en bøde på 6000 kroner for uheldet og ikke mindst for at forsøge at stikke af fra det.

Den 51-årige mand var i forvejen frakendt førerretten, men nu fik han en ubetinget frakendelse af førerretten i fem år oveni. Endelig blev hans bil, en Opel Insignia, konfiskeret.