Fuld drøn på corona-test: Her er status

NORDJYLLAND:Der bliver corona-testet løs i Frederikshavn og Thisted kommuner. Over 20.000 borgere er blevet podet i løbet af weekend - og i de kommende dage øger regionen testkapaciteten.

Det fortæller overlæge Jan Nybo, der er ansvarlig for Region Nordjyllands covid-19 tests.

- Vi har haft en god opbakning fra borgerne fra de to kommuner, og vi har nået målet med lidt over 10.000 test pr. dag. Og fra i dag (mandag, red.) har vi øget vores kapacitet til 13.500 test pr. dag, og fra næste mandag går vi op på 18.500 pr. dag, fortæller Jan Nybo.

Dermed er regionen klar til at skrue endnu mere op for kadencen, når test-karavanen rykker videre til nogle af de andre syv kommuner, der skal massetestes.

Og man er lige nu ved at lægge sidste hånd på planen for det videre testforløb.

- Vi sidder lige nu med den store planlægning om, hvornår vi kan starte i de andre kommuner. Og jeg tænker, at vi offentliggør planen senere i dag (mandag), siger Jan Nybo.

Men indtil videre behøver borgerne i Frederikshavn og Thisted kommuner ikke få sved på panden, hvis man ikke er blevet testet endnu.

Jan Nybo regner med, at regionen fortsætter den massive test i de to kommuner resten af ugen.

- Og så håber vi, at vi kan starte op sidst på ugen i andre kommuner. Sådan at vi har et overlap med flere kommuner i gang på en gang, siger han og understreger:

- Og det er vigtigt at sige, at når vi forlader en kommune, så fortsætter de teststeder, der allerede var etableret. så dem der ikke lige nåede at blive testet de her få dage, stadig har muligheden efterfølgende.

Hav tålmodighed

Da regionen åbnede for test i Frederikshavn og Thisted kommuner i weekenden var der hurtigt pres på online-bookningen.

Når det bliver andre kommuners tur, så opfordrer Jan Nybo til tålmodighed:

- Når vi rykker videre til andre kommuner, så har vi ikke kapacitet til at teste alle de første to dage. Så man skal være lidt tålmodige og nogle kan først blive testet på 3. eller 4. dagen. Men er er ikke nogen sundhedsfarligt ved at vente, for hvis man er syg eller har symptomer, så er det vigtigt at understrege, at de andre testspor kører videre ved siden af, siger han.

Når man er blevet testet kan man forvente at få svar inden for et par dage. Der kommer dog til at gå lidt længere tid, før man får svar på, om man er smittet med mutationsvarianten cluster 5, oplyser Jan Nybo.