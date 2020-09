Fuld fart på 16-årig thybo: Debuterede med succes på Le Mans

LE MANS: Med en syvende- og sjetteplads i de to opvarmningsløb til det legendariske 24 timers-løb har den thy’ske racerkører Malthe Jakobsen fra Sennels slået sit navn fast på den internationale motorsportsscene. Samtidig har talentet fra Thy har fået en stor oplevelse ved at deltage i Road to Le Mans-løbene som optakt til 24 timers-løbet.

- Jeg kom herned for at lære banen at kende og udvikle mig som kører. Jeg har lært vildt meget på utrolig kort tid, og jeg er ikke i tvivl om, at det kommer til at give mig en fordel, når jeg forhåbentlig står klar til 24 timers-løbet hernede om et par år, siger Malthe Jakobsen.

- Det har været en kæmpe oplevelse at være hernede og køre på Le Mans-banen. Vi var med i den sjove ende af feltet. Det beviser jo at jeg har gang i noget af det rigtige. Det har været vildt at opleve hvor mange som har fulgt mig og teamet i denne uge. Det kan man godt blive lidt afhængig af, siger Malthe Jakobsen, som føler at målet med at deltage i løbet er opnået.

Sådan - Malthe har sat sit aftryk på den store motorsportsscene. Foto: Jakob Ebrey/Malthe Jakobsen Motorsport

Sammen med medkøreren, canadiske James Dayson, lagde den 16-årige racerkører fra Sennels ved Thisted ud med stærke omgangstider i de frie træninger.

I det første løb overtog Malthe Jakobsen bilen på 17. pladsen og kørte sig ti pladser frem til syvendepladsen i løbet af de ti omgange, han havde bag rattet. Og der var ikke lang vej op til sjettepladsen.

- Det var et rigtig fornuftigt løb, hvor jeg synes, at jeg fik vist at jeg kan klare mig på det her niveau. Det er et specielt racerløb, men når først hjelmen kommer på og jeg kører ud af pitten er mit fokus 100 procent på opgaven”, siger Malthe Jakobsen.

Lørdagens løb blev endnu et bevis på at den unge thybo har, hvad der skal til for at køre på topniveau. Efter at have overtaget bilen fra James Dayson på en 13. plads satte Malthe angrebet ind. Med en række modige og kontrollerede overhalinger kørte han sig op til sjettepladsen inden målstregen blev krydset for sidste gang.