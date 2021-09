Fuld gas frem: Pitbikerytter fra Thy fik oprejsning

HILLERSLEV:For nylig havde pitbikekøreren Mathias Rytter Kjeldsen fra Hillerslev lidt af en nedtur ved sidste afdeling af løbsrækken om det danske mesterskab.

Men i weekenden var der revanche for thyboen, der deltog i en afdeling af det tyske mesterskab, hvor han trods svagere grej end konkurrenterne formåede at blande sig i topstriden. Det fremgår af en pressemeddelelse. Det er et bevis for, at evnerne rækker for Mathias Rytter Kjeldsen.

I Tyskland blev der kørt løb over to heat både lørdag og søndag, og det var især lørdag, at thyboen viste sin fart. Mathias Rytter Kjeldsen vandt således tidtagningen med et sekund ned til nummer to og satte den hurtigste omgangtid i feltet hele weekenden.

I første heat kom thyboen ud af starthullerne som nummer tre, men med stærk kørsel både indhentede han og overhalede de to foranliggende og tog dermed sejren. I andet heat blev det til en tredjeplads trods tre styrt undervejs. Samlet rakte det til en plads på podiet som nummer to med pointlighed med nummer et for lørdagens løb.

Søndagen blev mere problematisk. Under træning gik Mathias Rytter Kjeldsens motor i stykker, og derfor måtte han stille op på sin reservecykel. Det blev dog til en tredeplads i første heat. I andet heat måtte han dog udgå med problemer med gearskiftet.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med weekenden. Målsætningen var top tre, og det har jeg klaret meget godt, specielt når alle konkurrenterne kører på 190 og 212 cc, mens jeg kører med en 160 cc motor. Jeg har vist, at når jeg har en bike, der spiller 100 procent, så er der ikke nogen, der kan følge med, siger Mathias Rytter Kjeldsen.