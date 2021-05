Fuld mand råbte og skreg på banegården

THISTED:Torsdag aften kl. 23:07 måtte politiet rykke ud til banegården i Thisted. Her havde en 24-årig mand fra Thisted Kommune fået en tår over tørsten, og det udmøntede sig i en råbende adfærd, der var til gene for andre i området.

- Han blev sigtet efter ordensbekendtgørelsen og sat af på sin bopæl, så han ikke var til mere uorden, siger politikommissær Jørgen Jensen fra Thisted Politi.

Jørgen Jensen understreger, at man ikke skal regne med, at politiet sådan uden videre giver et lift.

- Vi er jo ikke et taxaselskab, men i det her tilfælde valgte vi den pragmatiske løsning, siger han.