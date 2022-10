Fuld opbakning til budget 2023: Fokus på tilpasning og effektivisering

THISTED:"Langsigtet udvikling af velfærdsområderne og den grønne omstilling".

Det er overskriften på aftalen om næste års budget for Thisted Kommune, der er indgået med støtte fra alle partier i kommunalbestyrelsen. Af aftalen fremgår, at der er politisk mod til at "sætte en langsigtet retning på udviklingen af vores velfærdsområder", at der er "fokus på at skabe en langsigtet udvikling på skole- og dagtilbudsområdet", at der er en ambition om at "optimere vores ledelse, administration og ejendomsdrift" samt fokus på kommunens "ambition om at være landets førende kommune i den grønne omstilling".

- Det er et budgetforlig, som viser politisk vilje og enighed om at tage handling på effektivisering og tilpasning med tanke for de kommende års udfordringer, siger borgmester Niels Jørgen Pederen om det, han kalder to nøgleord i budgetaftalen.

- Vi er ikke i mål, men det er dejligt, at der er politisk enighed om retningen, siger borgmesteren.

Niels Jørgen Pedersen understreger, at det op til den sidste forhandlingsrunde om budgettet ikke var sikkert, at alle ville være med i aftalen.

- Det det er lykkes efter en god, løsningsorienteret og positiv proces, siger han.

Aftalen om budget 2023 indeholder en budgetreduktion på ledelse og administration i Thisted Kommune. Både centralt og decentralt. Arkivfoto: Diana Holm

Med aftalen er der enighed om at bruge 99 mio. kroner fra kommunekassen.

- Det er et stort kassetræk, men her giver det mening og vi har pengene og dermed mulighed for at kompensere for virkningerne af en dårlig økonomiaftale med regeringen, siger Niels Jørgen Pedersen og tilføjer, at kassetrækket medvirker til at sikre, at kommunen har penge til at arbejde videre med en række store anlægsarbejder, som allerede er sat i gang.

- Vi arbejder videre hvor andre kommuner har været nødt til at stille anlægsarbejder i bero, siger borgmesteren.

Sætter retning for folkeskolen

Budgetaftalen for 2023 lægger op til ændringer på flere af kommunens store driftsområder. Et af dem er folkeskolen, som med aftalen tilføres 3,2 mio. kroner ekstra til driften.

Inden budgetforhandlingerne for alvor gik i gang, sagde den socialdemokratiske gruppeformand Ulla Vestergaard til NORDJYSKE, at der på skoleområdet var sendt en klar besked til politikerne: I er valgt til at træffe beslutninger, så træf dem, sagde Ulla Vestergaard og uddybede, at "man skal være temmelig tonedøv for at sidde den opfordring overhørig" - og tilføjede, at politikerne have fået tilsvarende opfordringer på ældre- og handicapområdet.

Med aftalen om budgettet er der fulgt op på opfordringerne. "Forligspartierne er enige om, at Børne- og familieudvalget udarbejder en plan for den fremtidige folkeskole, som er både faglig, social og økonomisk bætredygtig", fremgår det. Både skolebestyrelser, medarbejdere, ledelse og andre relevante parter skal inddrages i arbejdet - og planen skal ligge klar til polityisk beslutning i april 2023.

- Folkeskolen er et centralt område, og det er vigtigt, at der nu er sat retning og struktur på processen, siger Niels Jørgen Pedersen.

Det samme er tilfældet for for dagtilbudsområdet. Her skal er i følge aftale fra 2024 mindst være en pædagog eller pædagogisk medarbejder for hver tre børn i alderen 0-2 år og det samme antal medarbejdere for hver seks børn i alderen fra tre til fem år. Det vil give pres på de mindre institutioner, og derfor skal der gennemføres en analyse, som skal afklare, hvordan kravene om minimumsnormeringer kan imødegås her. Analysen skal være klar i 2023.

Aftalen tilfører fra 2023 og fremover tre millioner kroner ekstra til anbringelser og forebyggelse på familieområdet. Et tilsvarende beløb tilføres voksenhandicapområdet, og der er enighed om ikke at centralisere madproduktionen på kommunens ældrecentre.

Blandt aftalens andre elementer er der afsat fem millioner kroner til grøn omstilling, og der er afsat en halv million kroner til lokal områdefornyelse.

På det administrative område indeholder aftalen en budgetreduktion på ledelse og administration centralt og decentralt, og der er enighed om at gennemføre en omorganisering af kommunens ejendomsadministration.