Fulde unge tatoverer sig med barberblade og giftigt blæk: Maria kommer dem til undsætning

THISTED:Et gammelt mundheld hedder, at ”når alkoholen går ind, går fornuften ud”.

For langt de fleste betyder det blot, at en festlig aften ender i tømmermænd og andre pinligheder, som heldigvis går over af sig selv. Men andre ender med et mere permanent minde, som ikke bare kan behandles med panodil og junkfood:

- Jeg får en del unge mennesker ind, som har tatoveret sig selv eller hinanden til en fest, hvor de har været berusede og syntes, det kunne være sjovt at prøve. Når de så bliver ædru dagen efter, er det ikke altid, de er helt så glade for resultatet, siger Maria Mommer, laserbehandler hos Karma Tattoo Remove i Thisted.

Metoden, der bliver brugt til fremstillingen af de hjemmelavede tusser, er vidt forskellig.

- Nogle bruger et barberblad, andre en synål eller endda en passer, sammen med helt almindeligt blæk fra en kuglepen eller en tusch. Men jeg ser også flere og flere unge, der har et tatoveringssæt med en ”rigtig” tatoveringsmaskine fra Kina, som de har købt over nettet. Ofte med noget blæk, som er decideret giftigt og uegnet til at putte i kroppen, siger hun.

Sammen med laseren bruger Maria Mommer en maskine, der blæder kold luft. Nedkøling virker smertelindrende og afhjælper samtidig vabler, der kan komme som reaktion på laserstrålerne.

Bevæbnet med den foretrukne metode, giver de unge sig i kast med at dekorere deres egen og hinandens kroppe med blæk. Og kreativiteten får frit løb:

- Der er stort set ikke det sted på kroppen, hvor de ikke kan finde på at tatovere sig. Jeg har set dem på fødder, lår, bryst, hænder og baller. Dog sjældent i ansigtet, siger Maria Mommer.

Tatoveringerne er små, oftest på størrelse med en femkrone, og motiverne spænder bredt, alt fra initialer til stjerner, bamser eller blomster.

- Til gengæld ender de meget sjældent med at ligne det, der var tiltænkt, siger Maria Mommer.

Når rusen har lagt sig og dagligdagen truer, begynder fortrydelsen af melde sig. Og så tropper de unge op hos Maria Mommer for at få hjælp til at fjerne det uheldige resultat.

- Ved en sort eller grå tatovering, tager det mellem fem og helt op til ti laserbehandlinger, før tatoveringen er helt væk, siger Maria Mommer.

Hun starter altid ud med en forventningsafstemning med kunden, inden hun starter et laserforløb. For det tager til og kan koste penge, før man har det resultat, man ønsker sig:

- Nogle tror, de kan gå ud herfra efter én behandling, og så var det det. Men ofte kræver det flere aftaler, og ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger skal der gå minimum seks uger mellem hver gang, så huden ikke lider overlast, forklarer Maria Mommer.

Forskellige faktorer som blækkets beskaffenhed og den dybde, hvormed den er lagt i huden, samt eventuelt arvæv kan være med til at besværliggøre fjernelsen af de uskønne streger.

Dermed kan en sjov lille party-gimmick altså ende med at blive noget mere omkostningsfuld, end mange forestiller sig.

Men har man endelig besluttet sig for, at man vil have sin tatovering fjernet, så står Maria Mommer klar:

- Jeg dømmer ikke. Ingen skal føle, at de behøver at sidde og forklare sig, når de sætter sig i stolen. Og som jeg plejer at sige til mine kunder: ”Uanset, hvad du kommer med, har jeg helt sikkert set noget værre”.