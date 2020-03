Thisted-løftere i magtdemonstration ved DM

KØBENHAVN:Til maj er Thisted Vægttræningsforening vært for europamesterskaberne i styrkeløft equipped, og de lokale atleter er i storform før den store event på hjemmebane.

Det beviste TVFs fire deltagere ved weekendens danske mesterskaber i København. EM-generalprøven blev en sand magtdemonstration af Thisted-klubben. De fire Thisted-deltagere ved DM hentede således fire DM-titler, to danske rekorder og to VM-kvalifikationer.

I københavn stillede TVF med den danske masters mester Stephan Vorup og ikke mindst de tre landsholdløftere som om mindre end otte uger er en del af det danske landshold, som stiller op ved EM i Thyhallen, juniorløfteren Benjamin Falgreen Andersen samt de to senioratleter Patryk Bolek og Casper Futtrup.

Særligt Futtrup kom til at stjæle opmærksomheden med en magtdemonstration af dimensioner i -120 kg klassen. I løbet af i alt ni forsøg i de tre discipliner, som slet ikke var ”all out” og alle blev godkendt 3-0 af dommerne, smadrede thyboen først den ni år gamle danske rekord i bænkpres, da han klarede 272,5 kg, 7,5 kg mere end den gamle rekord. Og sammen med 360 kg i squat og 295 kg i dødløft endte totalen på 930 kg, endnu en ny dansk rekord. Den gamle på 927,5 kg var sat helt tilbage i 2011. Ud over endnu et dansk mesterskab og to danske rekorder kvalificerede Futtrup sig til VM i Stavanger i efteråret.

TVFs anden seniorlandsholdsløfter ved EM i Thisted, Patryk Bolek, gjorde sit for at leve op til klubkammeratens præstationer. Og i -83 kg klassen leverede Bolek en artig overraskelse, da han sikrede sig det danske mesterskab og ny PR på hele 777,5 kg totalt, opnået ved 307,5 kg i squat, 175 kg i bænkpres og 295 kg i dødløft. Og så var det ikke engang en optimal dag for thyboen, der havde store tekniske problemer i bænkpres. Netop derfor er totalen også desto mere imponerende. Og som sidegevinst klarede Bolek, som Futtrup, også VM-kravet, så TVF nu har to mand klar til VM i efteråret.

Benjamin Falgreen Andersen stillede i -83 kg klassen op til sit første junior-DM kun to måneder efter, han rykkede op fra ungdomsrækken, hvor han har vundet både DM og NM. Men juniorrækken går fra 18 til 23 år, og de første år kan være hårde for selvtilliden, når der skal kæmpes mod mænd på 22-23 år. Men Benjamin Falgreen Andersen leverede en fantastisk trekamp. Med 240 kg i squat, 175 kg i bænkpres og 240 kg i dødløft opnåede han en total på 655 kg og sikrede sig DM guld i sit første junior-DM. Præstionen er bemærkelsesværdig. For når man sammenligner de bedste danske senioratleters tilsvarende resultater som førsteårs juniorer overgår thyboen dem alle. Men når han stiller op ved EM i Thyhallen om et par måneder, er der ingen forventninger til ham. Han vil være den suverænt yngste deltager, og for ham er det kun et spørgsmål om at lære at agere på den store scene og levere det bedst mulige resultat. Først når han om fire år er blandt de ældste og mest rutinerede juniorer vil han mærke forventningernes pres.

Den sidste og mest rutinerede thybo ved DM, Stephan Vorup, havde en rolig dag på kontoret og behøvede end ikke løfte sig ud i masters 1, -120 kg klassen. Med 260 kg i squat, 180 kg i bænkpres og 250 kg i dødløft opnåede Vorup en total på 690 kg og sikrede sig DM-titlen med et margen på hele 70 kg.

Foruden de fine resultater fik TVF også mesterskabernes næst- og tredjebedste seniorløfter (Bolek og Futtrup) og bedste juniorløfter (Benjamin) på tværs af alle klasser udregnet på kropsvægtspoint.