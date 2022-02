Fyr brændte baglæns: Brandfolk i aktion

THY:Den første melding til en brand på Trapsandevej mellem Dollerup og Vang lød på en gårdbrand, og det skaber nogle billeder - men heldigvis viste virkeligheden sig at være knap så dramatisk, fortæller indsatsleder Jesper Madsen fra Nordjyllands Beredskab i Thisted.

- Vi får hurtigt supplerende oplysninger om, at det sandsynligvis er et fyr, hvor det har brændt baglæns ind i siloen med flis.

. Da jeg lander derude, der har ejeren selv åbnet en port for at få noget røg ud, og så har vi taget den derfra. Sikret os selv og sendt røgdykkere ind for at få dæmpet siloen ned, og så tømt den stille og roligt, siger Jesper Madsen.

Udover at tømme siloen for flis, så brandfolkene var sikre på, at der ikke lå gløder og ulmede, så blev fyret også tømt.