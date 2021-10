Fyrede ledelsen i foråret: NetIP tjente millioner i første regnskabskvartal

THISTED:Den tilpasning af forretningen, som NetIP gennemgik i maj måned, og som resulterede i afskedigelsen af store dele af ledelsen, er nu ved at lønne sig.

Det fremgår af virksomhedens regnskab for første kvartal i regnskabsåret, der strækker sig fra 1. juli til 30. september.

Et overskud på seks millioner kroner er det blevet til, og administrerende direktør Martin Kjølhede er godt tilfreds:

- Første kvartals resultat vidner om det store engagement og en imponerende kampgejst hos NetIPs medarbejdere på trods af turbulente tider. Vi har formået at stå sammen og gøre en ekstra indsats, da det var påkrævet, og det er jeg utrolig stolt over, siger han.

Ledelsen forventer et overskud før skat på 20 mio. kr. i regnskabsåret 2021/22, og dermed er der altså lagt op til lidt af en turnaround for virksomhede, der i 2020/21 kom ud med et resultat før skat på bare 300.000 kr.

Resultatet skyldes ifølge Martin Kjølhede, at NetIP under coronaepidemien valgte at fastholde medarbejderne til samme løn, uden at virksomheden benyttede sig af lønkompensationer.

Det positive kvartalsregnskab tilskrives blandt andet, at kunderne igen er kommet tilbage til mere normale tilstande efter corona. Samtidig er det lykkedes at tiltrække flere nye kunder til virksomheden:

- Der er tale om en decideret ketchupeffekt, fordi mange virksomheder har genfundet troen på fremtidig indtjeningsevne og igen træffer langsigtede beslutninger. Til vores fordel ser de på strategiske investeringer i deres it-løsninger for at effektivisere processer og it-sikkerhed generelt, forklarer administrerende direktør Martin Kjølhede.

NetIP arbejder nu igen langsigtet og vil fokusere på at skabe en tilfredsstillende bundlinje i det resterende regnskabsår. Og der er også så småt lukket op for, at NetIP kan gå ud og ansætte nye medarbejdere, der kan bidrage med friske kompetencer til virksomheden.