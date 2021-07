Fyrrepollen-kunst på fyret: Et pollentæppe med paradokser

Camilla Berner foran sit pollentæppe i det gamle redningshus ved Hanstholm Fyr. Kunstneren har brugt et par kilo pollen fra klitfyr til installationen, indsamlet i Nationalpark Thy en weekend i begyndelsen af juni. Hun har måttet både tætne den gamle træbygning og forsyne indgangen med sluse for at forhindre, at vindpust blæser hendes pollen væk. I forgrunden en 3D-printet udgave af et pollenkorn, som Camilla Berner har modelleret efter studier i mikroskop. Foto: Morten Kyndby Holm