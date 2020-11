Gårdbrand i Thisted: En del køer i fare

THISTED:Lørdag eftermiddag opstod der brand på en gård på Aalborgvej i Thisted. Branden startede i et værksted og sendte i en periode tyk sort røg mod himlen.

Der blev hurtigt tilkaldt forstærkning fra Hanstholm, fordi indsatslederen frygtede, at flammerne ville sprede sig til en længe med 36 kreaturer og til stuehuset.

- Stuehuset er bygget sammen med den længe, der brænder, derfor opgraderede jeg udrykningen, siger indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab Henrik Gade Jespersen til NORDJYSKE.

- Men da jeg kommer derud, kan jeg se, at det er dyrene, der har problemer med røgen, mens stuehuset umiddelbart går fri.

Efter at have talt situationen igennem med ejeren og en dyrlæge, valgte indsatslederen at lade dyrene blive indenfor, og i stedet koncentrere sig om at få slukket flammerne, mens forstærkningerne fra Hanstholm fik til opgave at ventilere hos dyrene og forhindre branden i at sprede sig til stuehuset.

Der er kontrol over branden. Flere af køretøjerne er returneret.



Der efterslukkes og man forventer at være på stedet i ca. 20 min mere. — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) November 14, 2020

Og den fordeling viste sig at være yderst effektiv.

- Vi det hurtigt under kontrol. Jeg tror, der går 45 minutter fra stationerne er landet, så er ilden slået ned, siger Henrik Gade Jespersen.

Bygningen, hvor branden opstod, har fået en del brand- og sodskader, men hverken dyr eller mennesker kom noget til.

Det er uvist, hvordan branden er opstået.