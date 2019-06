Gæld fik mand til at slå mor: Fængslet i fire uger

ØSLØS: En strid om gæld fik en 24-årig mand fra en mindre by i Vendsyssel til at slå sin mor, sin kæreste og lillebror på henholdsvis 50, 21 og 13 år. Han er nu sigtet for tre tilfælde af vold grundlovsdag i forældrenes hjem i Øsløs og varetægtsfængslet frem til 10. juli, efter han torsdag blev fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Holstebro. Det oplyser Alexander Stürup, anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

- Han har et iltert temperament. Volden er så vidt, at jeg kan forstå, udløst af et gældsanliggende mellem ham og forældrene, siger anklager og fortsætter:

- Volden er først anmeldt nu, efter faren, der arbejder som fisker, kom hjem.

Den 24-årige er sigtet for både grov og simpel vold. Han har blandt andet slået sin mor i maven, slået hende med flad hånd og skubbet hende fra et spisebord ned på gulvet, hvor han sparkede hende fem til seks gange. Kæresten slog han i ansigtet med en lampe og lillebroren samme sted med både knyttet og flad hånd.

- Han erkender at slået sin mor i maven og at have givet sin lillebror en lussing. Resten nægter han, siger anklager.

Han vurderer, at den 24-årige, der er i arbejde, hvis han kendes skyldig, står til fire måneders ubetinget fængsel.

- Det spiller også ind, at han i marts i år fik en betinget dom for vold, tilføjer Alexander Stürup.