Gældsplagede Thyboer sendt i fogedretten

THY:Hvis man ikke betaler sin gæld kommer fogeden på besøg, og det kan også godt ske, at man bliver indkaldt til et møde i fogedretten. Det er bare ikke alle der møder op - trods mødepligt. Derfor tog politiet på rundtur hjem til skyldnere i Thy onsdag. Her blev fire skyldnere anholdt. De anholdte kommer fra Snedsted, Hanstholm, Hurup og Frøstrup.

Politikommissær ved lokalpolitiet i Thisted, Jørgen Jensen, fortæller, at flere fik besøg samt at der blev ringet til nogle stykker.