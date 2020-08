Gæster blev inviteret bag kulissen på Hanstholm Havn: Folk skal have "skæl på næsen"

HANSTHOLM:Der blev fileteret på livet løs blandt grønne plastickasser fyldt med fisk, og gæsternes summen blandede sig med sydende fisk på pander i et tidligere fiskeriindustrilokale på havnen i Hanstholm til arrangementet ”Fisken på disken”.

Onsdag var første dag ud af to, hvor Hanstholm havde inviteret ind bag kulisserne på havnen.

- Når man er Danmarks største konsumfiskerihavn har vi en forpligtelse til at åbne op for gæster, der skal opleve fiskeriet, sagde Trine Krebs fra eventbureauet Frugtformidlingen, som har haft ansvaret for den praktiske del af arrangementet.

Idéen med arrangementet er at give folk ”skæl på næsen”, fortalte hun.

- Vi ved, at mange danskere giver op, når det kommer til fisk, men her får folk set den hele fisk, de kan snakke med professionelle og få tricks til tilberedningen og selv være med til at tilberede fisk, så vi får afmystificeret fisken, sagde Trine Krebs.

Trine Krebs, der havde ansvar for den praktiske del, kom i snak med Carl Jørgen Nielsen, der lærte at lave sprødt skind på en fisk. Foto: Bo Lehm

- Det er pragtfuldt

En af dem, der var med til at udbrede glæden ved fisk, var kokken Inger Kjærgaard, som sammen med gæsten Raymond Mc Caffrey var i gang med at tilberede muslinger.

- Mmm, det dufter godt. Jeg er allerede sulten, sagde Raymond Mc Caffrey, da en herlig duft af muslinger, hvidvin og krydderurter bredte sig.

Han var på besøg fra Roskilde og ville gerne have inspiration til, hvordan man kan tilberede andet fisk end en filet,

- Åh, de er gode, lød det fra Raymond Mc Caffrey, da han smagte på de muslinger, han havde dampet sammen med kokken Inger Kjærgaard. Foto: Bo Lehm

- Det er pragtfuldt med god hjælp, og de er fantastisk dygtige til at komme med tips. Jeg har blandt andet set en fileteringsteknik, sagde Raymond Mc Caffrey, imens muslingerne dampede i gryden.

- Kunsten er ikke at dampe dem for meget, lød et råd herefter fra Inger Kjærgaard.

Også Carl Jørgen Nielsen, der bor i Lild Strand om sommeren, havde fået fiskeinspiration.

- Jeg lærte at lave sprødt skind på den pandestegte kulmule. Det er et rigtig godt koncept, hvor man får inspiration, sagde Carl Jørgen Nielsen.