Gallashow for sport og foreningsliv: Flere navne i spil til Thy Award-priser

THISTED:Selv om Thy Awards også er et show med masser af underholdning, fest og farver, er det først og fremmest en anledning til at hædre repræsentanter for kommunens idræts- og foreningsliv, som hver på deres måde fortjener anerkendelse for indsatsen.

Navnene på kandidaterne til prisen Årets Sportsnavn i Thy er offentliggjort. Det er Caroline Küntzel, NASA, Klitmøller, Karoline Sørensen, Thisted Svømmeklub og Kasper Lousdal, Bodum-Ydby Skytteforening.

Men der er andre navne i spil, når Thy Awards afvikles fredag aften. I år for ottende gang som Thisted Kommunes hyldest til foreningsledere, trænere og aktive udøvere i kommunens mere end 200 folkeoplysende foreninger.

Titlen som "Årets forening 2022" skal findes mellem Thy Mors Basketball, som blandt sine medlemmer tæller repræsentanter for 10 forskellige nationaliteter og Sjørring Boldklub, som gør sig bemærket ved at have fremgang blandt medlemmer i de yngste årgange. I 2018 havde foreningen to medlemmer i aldersgruppen op til seks år, nu er der 47 medlemmer i aldersgruppen. Tredje kandidat er Nordvestjysk Golfklub, som også evner at hente medlemmer i flere aldersgrupper. 299 medlemmer er over 70 år - og klubben har siden 2017 øget antallet af medlemmer under 18 år fra 27 til nu 66.

Prisen "Årets ungeleder" gives i samarbejde med DGI Nordjylland til en ung under 18 år, som er særligt engageret i foreningslivet. Kandidaterne er 17-årige Torben Ochs, Thisted Sejlklub, som er aktiv i træningen af klubbens yngste medlemmer. 17-årige Katrine Jensen-Sondrup, KFUM-spejderne i Vestervig, arbejder både "på hjemmebane" og til gavn for andre spejdergrupper i Thy og hun er også aktiv på internationalt plan. Lukas Ørgaard Rotbøll, 15 år, fra Nors Boldklub er feltets tredje kandidat. Også han er engageret i arbejdet med klubbens yngste medlemmer og er selv aktiv håndbold- og fodboldspiller.

Prisen som "Årets talent" uddeles i samarbejde med netIP. Kandidaterne skal have vist "bemærkelsesværdig udvikling samt resultater indenfor faktorer som flid, motivation, engagement samt sportslige resultater". Kandidaterne er Viktor Norlyk, 18 år, Mors Thy Håndbold, som allerede er en fast del af klubbens ligahold og har vist sig frem på U20-landsholddet.

16-årige Tobias Bjørnaa, NASA Klitmøller, kan allerede smykke sig med en VM-titel i windsurfing, mens fodboldspilleren Frida Nautrup, forsvarsspiller hos FC Thy, er den tredje kandidat til talent-prisen. Hun har forstået at udvikle sit talent, og blev i 2022 udtaget til U17-landsholdet.

I løbet af aftenen afsløres også, hvem der får prisen som årets leder, ligesom en stor gruppe hold eller enkeltpersoner skal påskønnes for deres præstationer i det seneste år. De er alle indstillet af deres foreninger.