Gamle boliger bliver som nye: Støtter plan om at renovere 120 lejligheder

THISTED:Etagebyggeri opført omkring midten af 1940'erne lever trods løbende vedligeholdelse ikke længere op til tidens krav.

Det er baggrunden for, at Thisted Bolig vil renovere to af sine ældste afdelinger, nemlig afdeling 1 på Tingstrupvej og Kappelstensvej samt afdeling 4 på Grønningen. Afdelingerne rummer i dag tilsammen 120 boliger, og den samlede pris for Thisted Boligs renoveringsprojekt løber op i 118 mio. kroner.

Thisted Bolig har fået tilsagn fra Landsbyggefonden om støtte på i alt 17 mio. kroner til renoveringen af boligerne, og nu har Thisted Kommunes udvalg for erhverv, klima, miljø og teknik indstillet, at kommunalbestyrelsen på sit møde 1. november anbefaler de to projekter overfor Landsbyggefonden. Anbefalingen er en del af fondens procedure for at behandle sager om renovering.

Med renoveringen vil Thisted Bolig sikre, at lejlighederne på Kappelstensvej, Tingstrupvej og Grønningen nyindrettes, blandt andet for at sikre bedre lysindfald i boligerne og gøre badeværelser og køkkener mere tidssvarende, men også for at sikre den bedst mulige tilgængelighed til boligerne. Det overordnede sigte med renoveringerne er, at lejlighederne i de kommende år fortsat kan fungere som boliger.

Thisted Bolig har også planer om at renovere bebyggelsen på Havrevej med 145 boliger for i alt 50 mio. kroner. Det projekt fik i maj kommunalbestyrelsens støtte.