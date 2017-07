Gammelt håndværk blev vist frem Håndværk og ældre traktorer trak folk til Morsø Traktormuseum, som holdt Håndværkets Dag

MORS: Hos Morsø Traktormuseum i Outrup på Vestmors har man haft travlt i dagene op til weekenden. En drifts hal blev tømt, og mekanikken var blevet udskiftet med håndværk. Anledningen var, at man for anden gang holdt Håndværkets Dag. Første gang var i 2015.

- Det er noget, vi har besluttet at gøre hvert andet år, sagde Hans Larsen fra Morsø Traktormuseum.

Der blev vist alt lige fra trædrejning, rebslagning, børstenbinding og pileflet, til hvordan man karter uld og spinder det, inden vintertrøjen kan strikkes. Smeden var også til stede, dog stod han uden for i den friske luft.

- I gamle dage var det livsnødvendige håndværk, og det er det, vi gerne vil vise, sagde Hans Larsen, mens han viste rundt i hallerne.

21 udstillere fra hele landet havde takket ja til invitationen, heriblandt Karin Jørgensen fra Viby på Sjælland, som var i gang med spinderokken.

- Det er hyggeligt at komme her, og så er det jo sjovt at vise det frem, sagde Karin Jørgensen, som både filter og strikker af det uld, som hendes fire gotlandske pelsfår producerer.

- Det er en stor tilfredsstillelse, når man kan få uld fra egne får, sagde hun.

Ved siden af sad Lis Vester fra Erslev på Mors. Hun arbejdede på livet løs med kniplepindene, som nærmest gik som trommestikker.

- Det er bare ren terapi at kniple, sagde Lis Vester, som gerne bruger fem timer om dagen på hobbyen.