Gammelt rør holdt ikke: Åen under torvet skal have strømpe på

THISTED:Det rør, som i mere end 100 år har ledt Thisted Å under Nytorv, bliver nu forsynet med en såkaldt strømpeforing i glasfiber.

Det sker som en følge af arbejdet med at etablere en af de affaldsstationer, som i det centrale Thisted skal erstatte de private affaldsbeholdere.

Entreprenørerne begyndte allerede for en måneds tid siden at grave ud til affaldsstationen på Nytorv, og det stod hurtigt klart, at naboskabet til den rørlagte å gav nogle særlige udfordringer. Løsningen bliver altså den foring med glasfiber, som reelt betyder, at åen får et helt nyt rør på en cirka 20 meter lang strækning under torvet.

Røret holdt ikke

- Vi havde håbet på, at røret kunne holde, men det kunne det altså ikke. Med et så gammelt rør skal der ikke særlig meget til, før det falder fra hinanden, siger Jens Mølgaard Jensen, Thisted Kommunes projektleder for arbejdet.

Foringen kan holde i mange år, men arbejdet med at etablere den skal være afsluttet, inden glasfiberen hærder i løbet af en uge. Strømpen vil herefter blive stoppet ind i røret, blæst op og skåret ud.

- Alle revner bliver lukket af, og når strømpen først er sat i og hærdet, så vil man kunne hugge det gamle betonrør af, fortæller Jens Mølgaard Jensen.

Affaldsstationer i Thisteds midtby Stationer i drift: Frederikstorv (to stk.), Larsens Plads, Dragsbækvej (to stk.), Alléstræde, Skovgade,Hammanns Plads, Skolegade, Kongensgade, Kr. Kolds Gade.

Stationer under etablering: Nytorv, Vestertorv, Lilletorv, Kastet.

Nytorv, Vestertorv, Lilletorv, Kastet. Planlagte stationer: Munkevej, Kirkegårdsvej/Jernbanegade, P-plads ved bryghuset, Grydetorv.

Munkevej, Kirkegårdsvej/Jernbanegade, P-plads ved bryghuset, Grydetorv. Desuden er der planer om yderligere et antal stationer, som der endnu ikke er sat adresse på. Thisted Kommune VIS MERE

Det har forsinket arbejdet med affaldsstationen på Nytorv et par uger at man skulle finde den rigtige løsning, fortæller Flemming Christensen, sektionsleder for affald og ejendomme i Thisted Kommune.

Han forudser dog ikke væsentlige budgetoverskridelser på grund af det ekstra arbejde på Nytorv.

- Vi har hele tiden budgetteret med, at der ville komme nogle uforudsete ting i forbindelse med nedgravningen af beholderne. Men vi er ikke stødt på så meget indtil nu, så jeg forventer, at vi kan holde os inden for den ramme, der er sat af. Alt i alt er vi nok stødt på færre udfordringer, end vi havde forudset, siger Flemming Christensen.

Tidsmæssigt er det ellers især problemer med at få leveret beholderne til affaldsstationerne, som har været - og fortsat er - en udfordring for projektet. I alt skal der etableres omkring 20 fælles affaldsstationer for borgerne i cirka 1500 husstande i midtbyen, hvor det ofte kniber med pladsen til de individuelle affaldsbeholdere.

Affaldsstationerne betyder til gengæld forringede parkeringsmuligheder. På Nytorv har seks p-pladser været spærret af, mens arbejdet står på, og permanent vil stationen formentlig koste to p-pladser på torvet.

Der bliver arbejdet med at finde erstatninger for nogle af p-pladserne, men det er uvist, om der netop på Nytorv bliver nye muligheder for at komme af med bilen.

Ved Smøgen og Plantagevej blev tirsdag opstillet det pumpeanlæg, der skal lede åvandet over på den anden side af Nytorv, mens røret under torvet forsynes med en ny "strømpe". Foto: Bo Lehm

Åvand i slanger

Strømpeforingen af åen under Nytorv skal efter planen gennemføres onsdag, og tirsdag blev der gjort klar til at lægge slanger ud, som kan lede åvandet fra en brønd ved Plantagevej via Smøgen og Nytorv til en anden brønd ved Café Børsen på en anden side af torvet. Samtidig bliver der dog også lukket for en sluse længere oppe ad åløbet.

Flemming Christensen tør ikke sige, hvornår affaldsstationen på torvet vil være helt færdig.

Ifølge loven må borgerne i området med fællesløsninger højst have 100 meter at gå til den nærmeste affaldsstation.