Gasudslip blev hurtigt stoppet

SENNELS:Torsdag kl. 15.14 indløb der alarm om et gasudslip på Gadekæret i Sennels.

Her viste det sig, at en entreprenør havde gravet en gasledning over. Det fortæller indsatsleder Jesper Madsen fra Nordjyllands Beredskab.

- Der var heldigvis et hul i jorden 50 meter fra stedet, hvor gasselskabet kunne klemme røret og lukket for gassen, siger indsatslederen, der i øvrigt glæder sig over et godt samarbejde med politiet og selskabet, som hurtigt fik lukket for gassen.

Man var ellers klar til sikring i tilfælde af antændelse.

- Hvis det havde været vindstille, ville det ikke være et problem - for så fiser gassen bare op. Men på grund af vinden frygtede vi, at gassen ville ophobe sig, forklarer Jesper Madsen.

Indsatsen kunne således hurtigt afblæses.

