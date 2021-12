Gaveregn i Thisted: Bornerup deler ud i stilhed

THY:Ingen jul i Thy uden gaveregn fra Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond. Også i år spenderer det afdøde tømmerhandelspar 15. december en halv million kroner til sociale, kulturelle, kirkelige og uddannelsesmæssige formål.

Men som sidste år spænder coronarestriktioner ben for overrækkelsesceremonien med efterfølgende middag på Hotel Thisted. Det beklager formanden for fonden, Niels Henrik Bornerup:

- Det er selvfølgelig frustrerende, men i år ved vi mere om coronaens følger for forsamlinger. Derfor har vi kunnet stille repræsentanterne for modtagerne i udsigt, at vi gerne vil holde et arrangement for dem i nye år, når alting bliver lidt mere normalt . Det plejer at være hyggeligt, når vi fortæller om fonden, og modtagerne fortæller om deres baggrund, siger Niels Henrik Bornerup.

Den fond, han bestyrer, er erhvervsdrivende og får sine midler fra investeringer i virksomheder. Først og fremmest Tømmergaarden A/S, som er videreførelsen af ægteparret Bornerups virksomhed.

10 modtagere af store portioner

Grethe & Jørgen P. Bornerups Fond tilgodeser i år 10 Thy-aktiviteter med store legatportioner. De ni modtager 25.000 kroner, mens det tiende, Vågekonerne, får tre donationer på 10.000 kr. hver til sine lokalforeninger i Thisted, Hanstholm og Hurup.

Her følger en gennemgang af modtagere og begrundelse for støtten:

Kunstforeningen Det Ny Kastet vil på Det Gamle Rådhus i Thisted næste år vise en udstilling af Arne Haugen Sørensens grafik. Udstillingen består af mellem 50 og 60 værker, udlånt af Arne Haugen Sørensen museet og Vestjyllands Kunstpavillon i Videbæk. Udstillingen vil betyde en forholdsmæssig stor udgift for foreningen, der stadig lider af eftervirkninger efter nedlukning på grund af Covid-19,

De penge, der tjenes i Mødrehjælpens butik i Thisted ved salg af genbrugstøj til børn, bruges til støtte og hjælp til gravide, enlige forsørgere og børnefamilier i sårbare situationer. Og hjælp er der – til trods for at vi lever i et rigt samfund - større og større behov for.

Lild Strand og de frivillige

I Foreningen Lild Strand Landingsplads gør ildsjæle et meget stort arbejde for at bevare og udvikle lokalområdet. Ikke kun til gavn for lokalbefolkningen men også for en stadig stigende turisme. Støtten gives til et af de nye projekter, nemlig kystterrasser, de skal fungere som kystbeskyttelse og til rekreativt ophold.

Frivillig Thy er en paraplyorganisation for Selvhjælpsgruppernes frivillige sociale arbejde i Thisted Kommune. De arbejder for større kontakt og solidaritet mellem mennesker, der kan have det svært, socialt, psykisk eller fysisk. Støtten får til kurser, foredrag og aktiviteter.

Foreningen til bevarelse af skibningsbåden i Klitmøller får støtte til projektering og fondsansøgning. Den fladbundede pram fra 1903 skal blandt andet have et udstillingshus.

Den lokale forfatter Anne Kalhave Brostrøm får 25.000 kr. til at få illustreret et bind i en serie digte om elementerne jord, ild, luft og vand. Arkivfoto: Bo Lehm

Anne Brostrøm er opvokset i Thisted og har i mange år arbejdet som bl.a. hr- og kommunikationsdirektør rundt i verden. I 2020 valgte hun at vende tilbage til sin barndomsby, hvor hun nu vil udleve en gammel forfatterdrøm og bidrage til det lokale kulturliv. Støtten ydes til naturillustrationer til Brostrøms tredje bogudgivelse i en serie.

Næste år markerer Alive Festival sin tilbagevenden efter to år præget af coronaaflysninger. I den forbindelse ønsker man at skrue op for oplevelsen med et ny kunstprogram i området “Vadestedet”. Festivalen vil også udvide de kulinariske oplevelser forankret i Thys madkultur.

Bornerups Fond er med til at understøtte, at deltagerne i Alive Festival fremover får flere kulinariske Thy-oplevelser end de flydende fra Thisted Bryghus. Arkivfoto: Bo Lehm

Og så som nævnt Vågekonerne. I gamle dage var det almindeligt, at pårørende fik hjælp af vågekoner, der var hos de døende, Begrebet er genopstået. I moderne forstand er en vågekone et almindeligt menneske med tid og lyst til at være hos den døende i den sidste tid.

Home Start støtter en række frivillige, pressede og trængte småbørnsfamilier i Thy. Familievennen, som den frivillige kaldes, kan hjælpe familien praktisk og personligt. I december er det ofte økonomien, der tynger for familierne.

Udvidet kammerorkester

Dirigent Maria Badstue får støtte til at bringe musikken fra Randers Kammerorkester til sin hjemstavn Thy. I samarbejde med bl.a. Thisted Kommune, Kulturrummet i Thisted og Thisted Gymnasium arrangeres der 26. marts koncert med 31 musikere og Beethoven på programmet.

Følgende legater på mellem 8.000 og 12.000 kr. tildeles: Nordvestjysk Pigekor, Stenbjerg Aktivitetsklub, Natteravnene, Firkløveret, mødested for synshandicappede, Hovedkvarteret, KFUM & K Børnefestival, Hurup og Ballast Nord. Desuden deler fonden studielegater til i alt 170.000 kr. ud.