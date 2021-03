Genåbning næsten som udsalg i gamle dage

THISTED:Der var brede smil, højt humør og stort rykind i gågadebutikkerne i Thisted, da dørene endelig kunne åbnes op for kunderne igen.

To en halv måneds shopping-tørke og en bunke julegaver der endelig kunne byttes - trak mandag folk til Thisted indre by, der var som forvandlet. Den forblæste tomme gågade gennem vinteren myldrede pludselig af liv.

- Det er som udsalg i de gamle dage, lyder det fra Annette Østergaard Pedersen, indehaver af modebutikken Louise. Vi har ligget vandret de første tre timer, hvor der skulle byttes julegaver i stor stil. Men hvor der også blev shoppet. Det var som om at kunderne bare nød det - igen at kunne gå i en butik igen og have muligheden for at handle som før, siger hun.

Hos dametøjsbutikken Like Anna, mærkede butiksleder, Anette Christensen også kundernes hunger efter at komme i butik igen.

- Selv om vi har haft stor succes med syv aftenauktioner gennem nedlukningsperioden, så er der masser af gode tilbud at gå efter. Der har været godt med glade kunder. Men det også tydeligt, at folk er påpasselige og tænker corona ind, når de går i butik. Det synes jeg er rigtig rart. Vi har også selv gjort det mindre risikofyldt at gå i vores butik, ved at vi har begrænset antal kunder til kun 15 i butikken, selv om vi faktisk må være 40, lyder det fra Like Anna-butikslederen.

I Bog og Idé er der knapt så travlt.

En kø med god afstand mellem kunderne står ved kassen.

Ikke så meget for at handle bøger. Men mest for at bytte den julegave de fik for godt to måneder siden.

- Vi har lidt flere kunder end på en dag i den stille marts. Og vi har ikke en bunke udsalgsvarer vi skal have solgt, selv om vores januarudsalg blev aflyst. Vi har dog gode tilbud, men vores udsalg kommer senere. Det er ikke planlagt endnu, fortæller Thomas Reseke, indehaver af Bog og Ide.

Selv om genåbningen ikke omfatter butikkerne i J P Jakobsen Centret, så har én butik alligevel valgt at genåbne i dag.

Smagen af Thy, som er en fødevarebutik og som frivilligt har holdt lukket, har valgt at genåbne sammen med de øvrige butikker.

- Vi holder nu åbent fremadrettet, som eneste butik på første sal i centret. Vi har endnu ikke så travlt som før. Selv om vi har fyldt butikken med helt friske varer, blandt andet en fyldt ostedisk, så er det meget impulsvarer vi forhandler, siger medindehaver Preben Laustsen, der regner med at handlen snart er på fulde omdrejninger, - ikke mindst når de øvrige butikker i shoppingcentret får lov at åbne igen. Indtil da skal vi bruge lidt tid på at få kunderne til atter at tage rulletrappen op til vores butik, lyder det fra delikatesse- og vinhandleren, der også har forretning i Nykøbing.