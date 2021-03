Genåbningsplan uden et ord om festivaler: - Må vi, eller må vi ikke?

THY/MORS:Tirsdag aften løftede statsminister Mette Frederiksen (S) sløret for den langsigtede genåbningsplan, som folketinget har udarbejdet.

I planen indgår åbningsestimater for alt fra frisører til fritidsklubber - mens festivalerne brillerer ved deres fravær. De vil dog blive taget op i midten af april, hvor en arbejdsgruppe vil se på mulighederne.

Hos Thy Rock holder festivalformand Hans Peter Jarl Madsen fortsat fast i håbet om, at festivalen kan afvikle i uge 25 - men han erkender, at det begynder at være kritisk.

- Jeg er ikke blevet ret meget klogere, efter den nye plan er meldt ud. Der er fortsat usikkerhed, og linen bliver kortere og kortere, siger han.

Thy Rock afvikles over to dage, og selvom planlægningen fortsætter som vanligt, så er det et arrangement af en skala, der er svær at forestille sig, når man kaster et blik på de nuværende restriktioner.

- Vi har 11.000 mennesker, der skal samles på ét sted, og vi skal få det til at fungere med toiletter, forplejning og så videre. Det kræver 1.100-1.200 frivillige bare at afvikle. Vi må være realistiske og se på, at forsamlingsforbuddet lige nu er på 10 personer udendørs, og så er der langt op til 11.000, siger han.

Han indrømmer, at det ikke kommer som en stor overraskelse for ham, at regeringen ikke er klar til at åbne for festivalerne. Et coronapas kan blive en gylden mulighed, hvis det kører planmæssigt. Men Uanset hvad er der snart ikke mere tid at løbe på:

- Som jeg tidligere har sagt, så har vi en deadline, der hedder starten af april. Det er muligt, at vi kan rykke den til midten af april, men så kan vi heller ikke strække den længere. Usikkerheden er det mest frustrerende for os. Må vi, eller må vi ikke?, siger HP.

Morsø Festival: - Vi tror stadig på det

Hos Morsø Festival tager man gårsdagens udmelding - eller mangel på samme - med lidt mere is i blodet. Festivalen er først planlagt til uge 33, og det giver lidt mere elastik til arrangørerne, forklarer Johnny Markussen fra Morsø Festival.

- Vi afventer og starter først billetsalget 1. maj. Vores festival ligger i uge 33, og efter planen skulle alle være vaccinerede til den tid, så derfor er chancen for, at vi kan få lov til at afvikle, lidt større end for nogle af vores omkringliggende kolleger, siger han.

Morsø Festival er en mindre festival, der har omkring 3.000 gæster, og det gør planlægningen lidt nemmere, vurderer arrangørerne. Ligesom HP fra Thy Rock er Johnny Markussen også meget positivt stemt overfor muligheden, der ligger i coronapas.

- Vi tror stadig på, at det kan lade sig gøre, fordi der er så lang tid til endnu. Hvis der bliver tale om coronapas, så burde det ikke være noget problem for os at håndtere det, og vi kan melde vilkårene for deltagelse klart ud, inden vi går i gang med billetsalget, siger Johnny Markussen.

Med andre ord er Morsø Festival indstillet på at vente, til noget mere håndgribeligt bliver meldt ud - og Johnny Markussen tror på, at de festivalhungrende danskere nok skal bakke op.

- Vi er nødt til bare at afvente. Og jeg tror på, at billetterne bliver revet væk, hvis vi får lov til at afvikle. Vi er positive, siger han.