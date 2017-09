Genbrug hitter

THISTED: Det er ikke ligefrem hver dag, at der åbner en ny butik på godt 600 kvadratmeter i Thisted, men det er lige præcis det, der sker, når Ydes Reoludlejning og Kræmmermarked slår dørene op lørdag 16. september på Præstejorden 7. Det er John Yde og Lene Østergaard Christensen, som ejer den nye butik, og Gry Emanuelsen kommer til at stå for den daglige ledelse. Konceptet går ud på, at man lejer en reol, en gulvplads eller en hylde for nogle uger, hvor man kan sætte sine ting til salg.

- Folk får en stregkode af os. Den skal de sætte på deres ting. Når tingene bliver solgt, ryger pengene direkte ind på kundens konto, siger John Yde og fortsætter:

- Og vi har det hele på EDB, hvilket er ret unikt, siger han.

Det er ikke nyt for ham at etablere den form for forretning, da han i september 2016 åbnede en i Nykøbing.

- Det er jo noget, der popper op mange steder, og nu valgte vi at satse her i Thisted, siger John Yde, som oplever, at der er rigtig godt salg i brugte ting og sager.

- Folk er jo helt vilde med det, og det er både teenagere og ældre, som kommer, siger Gry Emanuelsen, som glæder sig til at slå dørene op lørdag, hvor der bliver budt på pølser, brød og kaffe.

Forretningen kommer til at have åbent alle ugens dage undtaget mandag.